Miss Universo em Israel resistiu à pressão de pessoas insatisfeitas

Mulheres de 80 países com idade entre 18 e 28 anos competem hoje (12) no concurso, que recebeu inúmeros pedidos de cancelamento. É a primeira vez que o país do oriente médio recebe o evento, que chega em sua 70ª edição. Para o evento, é provável que se leve em conta a pandemia do coronavírus, e especialmente a emergência provocada pela variante ômicron.

Entre as participantes estão a Miss Marrocos, Kaouthar Benhalima, e a Miss Bahrein, Manar Nadeem Deyani, cujos países normalizaram as relações com Israel no ano passado.

O ministério sul-africano dos Esportes, Cultura e Artes já havia decidido não comparecer, devido às atrocidades cometidas por Israel contra os palestinos". Apesar destes apelos, Lalela Mswane viajou para o balneário do Mar Vermelho, onde se celebra a cerimônia. Organizações palestinas também pediram para as candidatas não participarem do evento.

Miss Marrocos, Kawtar Benhalima, em desfile no evento

Alguns grupos palestinos pediram para que as candidatas não participem do evento: "Aconselhamos a todas as participantes a se retirarem para evitar qualquer cumplicidade com o regime de apartheid de Israel e sua violação dos direitos humanos dos palestinos ", suplicaram.

A atual Miss Universo Andrea Meza, do México, opinou em entrevista à AFP em Jerusalém, que o concurso deveria ser realizado fora de questões políticas. "O Miss Universo não é um movimento nem político, nem religioso", declarou Meza.

Países como Indonésia e Malásia, que não têm relações diplomáticas com Israel, não enviaram candidatas e alegaram dificuldades ligadas à pandemia. Já os Emirados Árabes Unidos, apesar de ter normalizado relações com Israel, também não enviaram representantes "por problemas de cronograma" durante a seletiva nacional.

As participantes chegaram a Israel no fim do mês de novembro e, desde então, vem sofrendo críticas em locais públicos e em mídias sociais por falta de sensibilidade cultural e religiosa.