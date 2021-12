Divulgação/Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro Dados de vacinação são finalmente recuperados. Com sorte, nada foi perdido

O Ministério da Saúde acaba de informar que a recuperação dos dados de vacinação foi um sucesso. Por sorte, não houve perda de informações, algo que seria arriscado de ocorrer ao longo do processo.

"Todos os dados foram recuperados com sucesso", diz a nota. O aplicativo e a página do ConectSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19 – continuam fora do ar, mais de 24 horas depois do episódio. O sistema foi invadido por hackers na madrugada de sexta-feira (10). O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença.

Entenda o caso

O site do Ministério da Saúde e a plataforma ConecteSUS foram alvos de um ataque hacker na madrugada desta sexta-feira (10). Os invasores - denominados de 'LAPSUS$ GROUP' deixaram uma mensagem para quem tentava acessar os endereços que dizia: "Nos contate caso queiram o retorno dos dados".

Aqueles que acessavam os sites encontravam, primeiramente, uma mensagem de que os dados do sistema haviam sido copiados e excluídos. Minutos após a invasão, o recado desapareceu e o site permaneceu fora do ar. Após algumas horas, o site passou a divulgar que 50 TB (terabytes) de dados estão sob posse dos criminosos.

O ataque realizado - um ransomware - é muito utilizado por hackers que invadem plataformas, roubam informações, criptografam dados e impedem que estes sejam acessados. Geralmente, segundo a Folha de S.Paulo, os invasores pedem um resgate para que os dados sejam devolvidos.