Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar restrições a viajantes oriundos de seis países da África , o governo federal determinou o fechamento das fronteiras aéreas para esses países.



As nações atingidas são África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Em todas elas já foi detectada a nova variante do coronavírus, batizada de Ômicron e classificada como "variante de preocupação" pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



"Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país", disse o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Twitter. Ele acrescentou que a decisão foi tomada em conjunto com os ministérios da Infraestrutura, da Saúde e da Justiça. A portaria que oficializa a medida deve ser publicada neste sábado (27), no Diário Oficial da União (DOU), com vigência a partir de segunda-feira (29).

Ao recomendar restrições, a Anvisa argumentou que a medida visa retardar a chegada da variante ao Brasil. Países da União Europeia, bem como os Estados Unidos e o Canadá, também anunciaram medidas semelhantes .

Ainda assim, o diretor-presidente da agência brasileira, Antonio Barra Torres, não descarta a possibilidade de que a Ômicron já esteja em circulação em território nacional .