Raphael Montenegro Ex-secretário da Administração Penitenciária do RJ, Raphael Montenegro

O ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio (Seop), Raphael Montenegro, deve deixar a cadeia neste domingo. Ele foi preso pela Polícia Federal (PF) na última terça-feira, por suspeita de negociar acordos com chefes do Comando Vermelho. O prazo da prisão temporária de Montenegro se encerrou nesse sábado.

Os dois subsecretários — Wellington Nunes da Silva, da gestão operacional, e Sandro Farias Gimenes, superintendente — também são acusados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por associação ao tráfico. Nos dias 27 e 28 de maio, os três visitaram 10 dos chefes da mais importante facção criminosa do Rio no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, algo inusitado, ao ponto de chamar a atenção da direção da unidade. Por ser um presídio federal, há um sistema de escuta ambiental, no qual os detentos e quem os visita são gravados com autorização da Justiça

Segundo a PF, Montenegro fazia acordos com criminosos de alta periculosidade para o retorno ao Rio em troca de uma trégua dentro e fora das cadeias fluminenses. Tanto a polícia quanto o Ministério Público Federal investigam a possibilidade de Montenegro obter vantagens política e financeira. Na casa do ex-secretário, no dia da operação que o levou a prisão, foi apreendida a quantia de 250 mil em reais e em moedas estrangeiras. Sua defesa disse aos investigadores que ele irá dar explicações sobre a origem do dinheiro.

Mudança de cadeiras

O governador do Rio Cláudio Castro nomeou, na tarde desta sexta-feira, o delegado da Polícia Civil Fernando Veloso como o novo secretário de Administração Penitenciária. Ele substitui o também delegado Victor Poubel, da Polícia Federal, que ficou apenas quatro dias no cargo. Poubel desistiu de ficar na pasta, segundo o governo do estado, e assume o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) vive uma crise sem precedentes desde que foi criada.

Você viu?

Segundo fontes do Palácio Guanabara, pesou na decisão de Castro, uma recomendação do Ministério Público Federal, sugerindo que ele suspendesse ou anulasse a nomeação de Poubel para o comando da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, conforme anunciou o blog do colunista Lauro Jardim. Na verdade, Poubel sequer tomou posse no cargo, mas seu nome foi confirmado no Diário Oficial de terça-feira, quando Montenegro foi preso.

Apesar do curto período à frente da pasta, Poubel determinou, nesta sexta-feira, a criação de uma comissão formada apenas por servidores da pasta para revisar todas as decisões assinadas pelo ex-secretário Raphael Montenegro, desde fevereiro. Entre as medidas que serão revisadas estão transferências de detentos, viagem de servidores, contratos e resoluções. A criação da comissão é um pedido feito pelo próprio Castro e será mantido por Veloso.