Agência Brasil Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas

Em jantar com empresários e banqueiros em São Paulo na quinta (19), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, fez críticas ao ex-presidente Lula, dizendo que guarda rancor, e comparou o possível candidato às eleições de 2022 ao ex-técnico da seleção, Felipe Escolari. As informações são da colunista da Folha de São Paulo, Mõnica Bérgamo.



Segundo o ministro, Lula seria como Felipão "por ganhar em 2002, mas depois levado um 7x1". Estavam no jantar, entre outros, executivos da Gol, do Bank of America e da Gocil.

Além disso, Tarcísio negou acreditar na possibilidade de uma terceira via no ano que vem. Bolsonaro espera que o ministro se candidate ao governo do estado de São Paulo, mas Tarcísio não confirma.