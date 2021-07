Reprodução Twitter Manifestantes no centro do Rio de Janeiro pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro

Manifestantes foram às ruas em pelo menos 10 capitais do Brasil para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro . Entre as reivindicações, estão o impeachment do presidente, mais celeridade no plano de vacinação e aumento do valor do auxílio emergencial , que hoje varia entre R$150 a R$375.



Frases como "Fora, Bolsonaro", ou gritos como “Vacina no braço” e “Comida no prato” fazem coro na manifestação que acontece em meio à mudanças no governo e acusações de corrupção na compra de vacinas.

Capitais com registro de ato:



Rio de Janeiro

Recife

Salvador

Belém

Curitiba

Palmas

Teresina

Goiânia

Campo Grande

Boa Vista

No Twitter, a #24JForaBolsonaro já soma 81 mil Tweets, sendo o 4º assunto mais falado do momento, atrás das Olimpíadas.

No Rio de Janeiro, a concentração do ato teve início por volta das 10h na Avenida Presidente Vargas, em frente ao monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares. De lá, eles seguiram em caminhada rumo à Praça da Candelária. Veja:













Você viu?

Segundo o jornal Estado de São Paulo, a ameaça do ministro da Defesa, general Braga Netto, contra a realização das eleições aumentou a aderência aos protestos. O ministro teria dito à congressistas que "sem voto impresso não haveriam eleições em 2022".

É possível notar faixas pedindo que o presidente da Câmara, Arthur Lira, analise os mais de 120 pedidos de impeachment de Bolsonaro.

Segundo o G1, a maioria dos manifestantes usam máscara como medida de proteção contra o coronavírus. No entanto, em alguns momentos, houve aglomeração.