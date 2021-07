Reprodução Força-Tarefa encerra duas festas em SP

Na madrugada deste sábado (24) a Força-Tarefa do Governo de SP interrompeu duas festas clandestinas, uma na capital, no bairro da Bela Vista , com 450 pessoas ; e outra em Osasco , com 47 pessoas aglomeradas. Ambos os estabelecimentos foram autuados e interditados.



Segundo o governo do Estado, o estabelecimento localizado no bairro Bela Vista, em São Paulo, foi autuado pela Vigilância Sanitária por promover evento fora do horário permitido pelo Plano São Paulo. No total, 456 pessoas estavam na festa clandestina no momento da fiscalização e 114 foram flagradas sem a máscara de proteção facial. O local, que já havia sido interditado em data anterior, foi autuado e interditado novamente pela Vigilância Sanitária Estadual.

No município de Osasco, a ação foi deflagrada pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), com participação de policiais militares do Batalhão de Choque e de agentes da Vigilância Sanitária, Procon-SP e da Guarda Municipal de Osasco. As equipes chegaram ao estabelecimento, localizado no bairro Rochdale, por meio de denúncia de aglomeração. Havia 47 pessoas no local, sendo que 19 delas não faziam uso de máscara. O estabelecimento foi autuado e interditado.

