Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL) está nos Estados Unidos desde 28 de outubro

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta sexta-feira (27) 14 emendas parlamentares apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Orçamento da União de 2027.

As propostas somam R$ 79,3 milhões e foram registradas entre 06 e 23 de novembro. Flávio está nos Estados Unidos desde 28 de outubro.

A suspensão foi determinada após o deputado federal Alencar Santana Braga (PT) apresentar uma petição ao STF, em 26 de novembro, informando sobre as emendas. Essa decisão impede, por enquanto, que elas avancem ou que sejam tomadas medidas para liberar esses recursos.

Braga relata ainda que o parlamentar teria declarado publicamente que pretende ficar nos Estados Unidos, mas não apresentou um pedido formal de licença ou afastamento ao Senado. Alencar Santana também pediu que fossem anuladas eventuais indicações de quem receberia o dinheiro, mudanças na destinação dos recursos ou outros ajustes feitos por Flávio Bolsonaro ou em seu nome.

Senado deve explicações

O Senado deverá explicar, no prazo de cinco dias, como o senador está exercendo seu mandato atualmente e em quais circunstâncias deixou o Brasil. Também terá que esclarecer se a viagem foi autorizada pela Casa ou se o parlamentar está no exterior em missão oficial.

Além disso, Dino pediu documentos que permitam identificar quem fez os registros das emendas, em quais datas e horários, de quais computadores ou redes os acessos foram feitos e de onde partiram.

Flávio Bolsonaro também poderá apresentar sua versão sobre os fatos e responder aos pedidos feitos ao STF.





A decisão segue os casos dos então deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Em 2025, o ministro determinou que o governo não recebesse nem desse andamento a novas propostas de emendas apresentadas pelos dois parlamentares.

Uma emenda parlamentar de autoria de um Deputado permanentemente sediado em outro país, é revestida de evidente e insanável impedimento de ordem técnica, por afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. Flávio Dino, ministro do STF.





Segundo o ministro, a apresentação de emendas ao orçamento depende do exercício regular do mandato e da atuação dos parlamentares junto às instituições brasileiras.

A suspensão das propostas de Flávio Bolsonaro é provisória. Depois de receber as explicações, Dino deverá decidir se mantém ou revoga a medida. O ministro também poderá levar a decisão para análise dos demais integrantes do STF.