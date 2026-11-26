Ricardo Stuckert/Presidência da República O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foram reeleitos nas eleições de 2026

No primeiro pronunciamento ao fim da campanha, o presidente Lula (PT) prometeu um quarto mandato diferente do terceiro.

Falava da conexão, aqui em mais de um sentido, com os eleitores. Até então avesso ao uso de celular e das redes sociais, o chefe do Executivo aceitou, um pouco tarde, que no mundo digital tomar a dianteira da comunicação é não depender de intermediários. E assumiu a versão blogueirinho, sob a copilotagem do deputado André Janones (Rede-MG).

Mas não era só neste sentido que ele esboçava mudanças.

Nas entrelinhas, ficava subentendido que a condução da política econômica seria diferente a partir de agora. (Tanto é que um pacote de ajuste fiscal foi o primeiro grande projeto a puxar a fila). E que áreas, como segurança pública, receberiam atenção que até então não havia.

Um mês depois de ser reeleito, Lula agora calcula os passos sobre quem serão o camisa dez e os pontas de lança da sua equipe.

A primeira definição aconteceu na quarta-feira (25).

Depois de anos sendo preparado como sucessor de Lula, Fernando Haddad está a caminho da aposentadoria política. Vai trocar um ministério menor, que provavelmente seria criado só para ele, pelo retorno à vida de professor universitário em São Paulo.

Aos 63 anos, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Fazenda entendeu que é melhor corrigir provas dos alunos do que projeções do PIB ou os rumos do Planalto a essa altura da vida.

Haddad chegou a ser cotado para a Casa Civil, antessala do governo e da sucessão. A saída dele abre passagem para o senador Camilo Santana (PT-PE), que já atuou como ministro da Educação.

Falta definir os pontas que vão ocupar a Fazenda e o futuro Ministério da Segurança Pública.

Lula tem um plano A para ambos.

O sonho de consumo é o atual presidente do Conselho do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, um dos (raros) representantes do sistema financeiro que têm boa interlocução com Lula.

O plano B é Geraldo Alckmin (PSB), considerado moderado o suficiente para ser entendido pelo mercado como uma trava a qualquer cavalo de pau na economia.

Correm por fora nomes como Rafael Fonteles, governador petista recém-reeleito do Piauí, e os jovens comandantes da equipe econômica, Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento), que deixariam o posto de interinos e ganhariam a titularidade com carta branca.

Na Segurança, o plano A é (ou era) o promotor paulista Lincoln Gakiya, conhecido nacionalmente pelo combate ao PCC. Mas, como a contratação de uma estrela do futebol europeu, esta negociação é mais complicada.

Em vez de uma, Lula tem em mãos várias opções como plano B. Todas já ocuparam os cargos de governadores em seus estados: Wellington Dias (PI), Renan Filho (AL), Rui Costa (BA) e o próprio Geraldo Alckmin, espécie de coringa do baralho lulista.

Os escolhidos serão os nomes de confiança de Lula ao longo do quarto mandato. Um fracasso em qualquer uma dessas áreas representaria uma fritura diária em praça pública. São essas pastas que vão definir o futuro do governo. E o futuro candidato a presidente.