Valter Campanato/Agência Brasil Manifestação antidemocrática realizada em frente a Quartel General do Exército, em Brasília após vitória de Lula

Exatos quatro anos atrás, em 24 de novembro de 2022, o ministro do STF Alexandre de Moraes rejeitava um pedido do Partido Liberal para anular votos de urnas eletrônicas na disputa encerrada um mês antes.

A multa aplicada contra a coligação, por litigância de má-fé, foi estipulada em R$ 22,9 milhões.

Naquele dia, o então presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada. Após quase três semanas recluso, ele começava a sair da toca. Apareceria chorando durante uma formatura na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), em Resende (RJ) dias depois.

Nas ruas, manifestantes que contestavam o resultado das eleições bloqueavam estradas. Radicais acampavam em frente a quartéis do Exército. Pediam intervenção militar e promoviam tumultos aparentemente isolados. Um desses revoltados começava a planejar explodir o aeroporto de Brasília no fim de ano para causar tumulto.

Porta-voz do bolsonarismo, a Jovem Pan tinha acabado de ser penalizada pelo YouTube por violações às políticas da plataforma sobre desinformação eleitoral. Os canais da rede foram desmonetizados por um período.

Meses depois, o Brasil descobriria que durante o período de “reclusão” e os encontros com militares, Jair Bolsonaro armava um golpe de Estado, que culminou nos atos de 8 de janeiro de 2023.

A essa altura de 2022 não faltava emoção no noticiário.

Em algum lugar do multiverso, toda essa turma estaria reabilitada em caso de vitória de Flávio Bolsonaro (PL) quatro anos depois.

Pressionado, o STF já teria soltado não apenas a tornozeleira eletrônica do ex-presidente. Uma hora dessas ele estaria encomendando o terno para a posse do filho, que certamente monopolizaria o noticiário com algum novo capítulo da trama shakespeariana dos Bolsonaro.

Eduardo, agora com o currículo de fritador de hamburguer turbinado pelo trabalho de conspirador oficial nos Estados Unidos, seria mesmo ministro das Relações Exteriores?

Carlos se contentaria em assumir uma vaga no Senado para ficar longe das redes do pai?

Jair Renan seria ministro da Juventude?

Os condenados que barbarizaram a sede dos Três Poderes estariam livres para novas barbaridades? E Michelle? Em qual nível estaria a degradação do relacionamento com o enteado e futuro presidente?

A novela estaria pegando fogo no campo do pretérito imperfeito do subjuntivo.

Em vez disso, Flávio segue cada vez mais distante em seu retiro nos Estados Unidos.

E, em vez de pautar o noticiário para distrair a opinião pública diante do tesouraço que prometeu ao mercado, paga o preço da arrogância do “já ganhou” com a moeda da irrelevância.

Com isso, sobrou ao Brasil acompanhar numa segunda-feira uma discussão infinita sobre um chatíssimo ajuste fiscal, que tem menos tração na audiência do que show de padre na Rede Vida num sábado à noite.

Aos poucos, política volta a ser o que sempre foi, um assunto entre adultos e não entretenimento para viciados em dopamina barata e cenas de ação e violência.

Dava para ser pior? Dava. Bastante.