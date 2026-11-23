Depositphotos Plenário da Câmara dos Deputados

Para tudo existe uma primeira vez.

Quem nunca viu a Câmara dos Deputados votar projeto importante em plena segunda-feira (ou qualquer projeto que seja) tem a oportunidade hoje de assistir à votação do “Plano Moretti”, como ficou conhecido o pacote de ajuste fiscal elaborado pelo ministro do Planejamento Bruno Moretti. É um fenômeno raro, tipo passagem de cometa ou eclipse lunar.

O pacote tem tudo para ser aprovado. No Senado, foi uma lavada. E, se não tiver alteração, vai direto para sanção presidencial. O tempo urge, mesmo que Lula (PT) diga que não tem pressa para definir quem vai ser o maestro da equipe econômica e qual música a banda vai tocar.

O mercado dá sinais de descontentamento desde o fim da eleição.

A poucas horas da votação, a Bolsa deu novos sinais de que não se satisfaz com o plano do governo. Quer mais cortes, mais compromisso com a trajetória dos investimentos públicos, dos gastos, das dívidas, da inflação.

Para piorar, a possibilidade real de aumento da taxa de juros pelo Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, levou o dólar a bater a casa dos R$ 6. É para lá que vai o dinheiro em busca de um porto mais seguro do que o dessas bandas.

A tendência é mundial, mas por aqui a rota é intensificada pela queda de braço entre agentes políticos e agentes de mercado.

Lula resolverá parte do problema se o projeto for aprovado logo mais. Ele já disse que não vai aceitar a pressão da Faria Lima, embora, nesse ritmo, a deterioração da moeda seja um tiro mortal na base eleitoral que vai à padaria pela manhã e sente a redução do poder de compra na pele.

Não é uma queda de braço simples. Mas a eventual vitória no Congresso é o começo da solução.