Reprodução/ Instagram @juscelinofilho O julgamento no plenário virtual estava previsto para terminar em 30 de novembro.

O ministro Cristiano Zanin interrompeu, neste domingo (22), o julgamento virtual da denúncia contra o deputado federal e ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho, no Supremo Tribunal Federal (STF). Com o pedido de destaque, o caso será analisado presencialmente pelos ministros da Corte.

A votação foi suspensa quando o placar estava em 1 a 0 pelo recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Até o momento da interrupção, apenas o relator do processo, ministro Flávio Dino, havia apresentado seu voto, favorável à abertura da ação penal.

O julgamento no plenário virtual estava previsto para terminar em 30 de novembro. Com a interrupção, porém, a análise dependerá da definição de uma nova data pela presidente da Turma, ministra Cármen Lúcia. Além de Cristiano Zanin, ainda precisam votar os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.

Para que a denúncia seja recebida, é necessário que a maioria dos ministros vote a favor. Caso haja empate, a acusação será arquivada.

Deputado federal reeleito pelo Maranhão, Juscelino Filho (PSDB-MA) ocupou o cargo de ministro das Comunicações durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deixou o ministério em abril de 2025, após ser denunciado.

Entenda as acusações contra o ex-ministro

A denúncia apresentada pela PGR atribui ao ex-ministro os crimes de organização criminosa, fraude em licitação, peculato e corrupção ativa. A acusação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal em 8 de abril de 2025.

Segundo as investigações da Polícia Federal, há indícios de desvio de pelo menos R$ 835,8 mil em obras de pavimentação financiadas com recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

As suspeitas envolvem o direcionamento de emendas parlamentares para obras na cidade de Vitorino Freire, no interior do Maranhão. O município era administrado, entre 2019 e 2022, por Luanna Rezende, irmã de Juscelino Filho.

De acordo com a acusação, o então deputado teria participado de um esquema para direcionar contratos públicos e beneficiar empresas responsáveis pelas obras. Os repasses investigados teriam ocorrido durante a gestão de Luanna.

Além de Juscelino, outras cinco pessoas são denunciadas no processo. Entre elas está Eduardo José Barros Costa, apontado pelas investigações como líder da organização criminosa.