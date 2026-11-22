Reprodução/X Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado no Hospital DF Star, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado no Hospital DF Star, em Brasília. Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com diagnóstico de abdome agudo obstrutivo, e ainda não tem previsão de alta.

De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (22), Bolsonaro apresenta quadro clínico estável.

Paciente apresenta-se clinicamente estável, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional. Segue sem previsão de alta hospitalar. Boletim médico do Hospital DF Star





O ex-presidente foi internado na última sexta-feira (20), com dor e distensão abdominal . Ele deixou sua residência em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar humanitária desde março deste ano, sob escolta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após avaliação do médico cardiologista Brasil Caiado.

De acordo com a equipe, exames feitos no hospital identificaram uma obstrução parcial no intestino delgado associada a aderências na parede abdominal.

Moraes autoriza retirada de tornozeleira eletrônica

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a retirada temporária da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro durante o período de internação. O equipamento deverá ser colocado novamente assim que o ex-presidente receber alta médica.

A decisão foi assinada no último sábado (21), após a Polícia Militar do Distrito Federal informar ao Supremo sobre a necessidade de transferência de Bolsonaro para o hospital. O ex-presidente continua sob custódia, com acompanhamento das autoridades responsáveis pela segurança na unidade de saúde.

Na mesma decisão, Moraes autorizou visitas dos filhos Carlos Bolsonaro, Jair Renan e Laura, além da enteada Letícia, durante a internação. Os encontros deverão respeitar os horários e as regras de segurança do hospital.

O ministro também proibiu a entrada de celulares, câmeras e outros equipamentos que permitam gravar imagens ou áudios no quarto do ex-presidente.