Reprodução Jair, Flávio, Carlos, Eduardo, Renan e Michelle Bolsonaro

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que três de seus filhos possam visitá-lo diariamente durante a internação no Hospital DF Star, em Brasília. O pedido inclui Carlos Bolsonaro, Jair Renan e Laura Bolsonaro. Dois dos filhos mais velhos do ex-presidente, Flávio e Eduardo, estão nos Estados Unidos.

A solicitação foi apresentada em caráter de urgência. Os advogados argumentam que a internação representa uma nova circunstância e pedem que as visitas sejam permitidas enquanto Bolsonaro permanecer no hospital.

Atualmente, durante o cumprimento da prisão domiciliar, os filhos podem visitá-lo às quartas-feiras e aos sábados, em horários determinados pela Justiça. A defesa quer ampliar essa possibilidade para todos os dias durante o período de hospitalização.

Carlos foi ao hospital; Michelle estava em Israel

Carlos Bolsonaro foi ao hospital na sexta-feira (20), após a internação do pai. Em publicação nas redes sociais, o filho afirmou que não havia familiares no local e que pediu autorização para acompanhá-lo.

"Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo até segunda ordem e o pedido foi aceito. Em direção ao local e mantenho todos informados! Até!", escreveu.

A publicação foi interpretada como uma alfinetada à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que estava em Israel durante a internação do marido. Segundo o Metrópoles, Carlos reagiu à ausência dela ao saber que não havia familiares acompanhando o ex-presidente no hospital.

Michelle informou nas redes sociais que estava em contato com o médico Brasil Caiado e que retornaria ao Brasil na madrugada deste sábado (21). Ela havia viajado a Israel para um período de descanso e agradeceu à filha, Letícia Firmo, por ter ficado responsável pelos cuidados com Bolsonaro durante sua ausência.

Bolsonaro está internado com obstrução intestinal

Bolsonaro foi levado ao Hospital DF Star na sexta-feira (20), após apresentar fortes dores e distensão abdominal. Exames identificaram uma obstrução quase total do intestino delgado, associada a aderências na parede abdominal.

Durante a madrugada, segundo Carlos, uma sonda nasogástrica foi utilizada para retirar quase um litro de resíduos alimentares do estômago. A equipe médica acompanha a evolução do quadro e não descarta a possibilidade de uma nova cirurgia.

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.