Distribuição/MJSP O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, durante coletiva neste domingo (4)

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, tem marcada uma audiência para esta quarta-feira (18) no Senado.

O dress code d o convite não permite amenidades. A oposição ao governo Lula (PT) quer saber por que o chefe da PF afastou dois delegados da corporação responsáveis por investigar os casos Master e INSS. Por eles passavam as menções a ministros do Supremo Tribunal Federal contidas no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Na véspera, Rodrigues indicou que não compareceria à audiência. Argumentou que já tinha prestado os devidos esclarecimentos ao Ministério da Justiça.

Segundo ele, os delegados Daniel Mostardeiro Cola e seu substituto na coordenação-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, Wedson Cajé Lopes, foram afastados por “quebra de confiança”.

Nos bastidores, conta-se que eles preservaram alguns ministros citados e expuseram outros. E rodaram.

Rodrigues quer entregar nas mãos do presidente da Corte, Edson Fachin, novos documentos do caso, o que inclui as menções a cada integrante, sem edição.

O problema é que, de ontem pra hoje, surgiu a notícia de que Vorcaro tentou se aproximar também do chefe da PF e pessoas ligadas a ele.

Isso explica a “vacina” do diretor-geral apresentada nesta semana em um evento da PF, em que disse que seu cargo era alvo de cobiça e que não havia racha na corporação.

Ele chegou a citar a exposição de familiares para atingi-lo.

Dito e feito.

Segundo uma reportagem do portal UOL, mensagens extraídas do celular de Vorcaro sugerem que seus advogados buscavam estabelecer contato com Rodrigues para obter informações sobre investigações envolvendo o Banco Master.

Um dos advogados é Pierpaolo Bottini, cotado para assumir o Ministério da Justiça (a essa altura, provavelmente, não mais).

A apuração aponta também tratativas sobre potenciais patrocínios e o custeio de despesas de viagem do diretor-geral.

A reportagem revelou que, em novembro de 2024, a assessora de marketing do Banco Master, Ana Matos, relatou em áudio a Vorcaro que um representante do grupo Esfera Brasil pediu dois convites da cota do banco para o GP de São Paulo de Fórmula 1 para "as filhas do Andrei, da Polícia Federal".

Cada ingresso do Paddock Club custava R$ 36 mil.

Andrei tem apenas uma filha, o que já coloca o relato da assessora de Vorcaro em dúvida.

A mesma Ana Matos informou ao banqueiro, no ano seguinte, que a companheira de Rodrigues, a jornalista Renata Varandas, queria colocar o escritório Figueiredo & Velloso, no qual atuava como sócia da área de comunicação, como patrocinador de um fórum jurídico organizado pelo Master em Londres.

As revelações jogam mais pressão sobre Rodrigues, que chegou a ser criticado por Lula durante uma sabatina no Jornal Nacional nas eleições.

Na ocasião, o presidente disse ter repreendido o diretor-geral da PF por ter comparecido à festa organizada pelo banqueiro em Londres. Segundo Lula, a explicação apresentada por Rodrigues não foi convincente.

Rodrigues tem a chance de se explicar diante dos senadores — e, consequentemente, da opinião pública.

Esnobar o convite deixará a sensação de que tem algo a esconder.