Reprodução Multidão sai às ruas em ato pró-Lula em outubro, em Copacabana

Foi uma mobilização estudantil, iniciada num centro acadêmico de Niterói, no Rio, que reorganizou a base popular de apoio ao presidente Lula (PT), levou uma multidão para as ruas, e deu início à virada contra Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial.

O ato aconteceu em 5 de outubro, menos de 24 horas após a divulgação do resultado do primeiro turno. A extrema-direita tinha acabado de fazer barba, cabelo e bigode no Congresso e nas eleições para governador, e colocavam um suspeito de envolvimento com as milícias na liderança da corrida ao Planalto.

Nem os estudantes da Universidade Federal Fluminense, onde tudo começou, esperavam tamanha adesão. Nas ruas, eleitores de todo tipo deixaram suas casas e engrossaram o coro. Espalhados por todo o país, os atos duraram três semanas intensas e culminaram na festa da vitória em 25 de outubro, quando Lula foi reeleito.

Um mês e meio depois daquela manifestação, esses mesmos estudantes voltam às ruas nesta terça-feira (17) contra o que classificam de sequestro da agenda do governo.

Puxado pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, o protesto pretende mandar um recado aos investidores da Faria Lima com o slogan "o mercado não manda no Brasil".

A crítica acerta indiretamente o próprio governo que os manifestantes ajudaram a eleger. O alvo é a proposta de ajuste fiscal idealizado pela equipe econômica de Lula, já aprovada pelo Senado e que será analisada nesta semana pelos deputados.

Os atos devem acontecer em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza e Recife.

Na capital paulista, a concentração acontece em frente à escultura da baleia da Faria Lima, símbolo do sistema financeiro.

Lula, ao se reeleger, prometeu mudar a forma de governar. Queria estar mais perto do povo. E mais conectado. Todos sabem, no Planalto, que o próximo mandato será marcado pela hostilidade de um Congresso dominado por opositores. Para isso, a pressão popular será fundamental.

Mas, ao menos agora, o general do Exército de Lula e parte da multidão estão em trincheiras diferentes. André Janones (Rede-MG) já saiu em defesa da pauta econômica do governo contra o que chama de ala radical da esquerda. E a tal ala radical teme que Lula adote a agenda do adversário para poder governar. É uma conta que não fecha.

Ao menos um desfalque é certo. Vários, aliás.

Parceiras dos estudantes na luta pela reeleição, as principais entidades sindicais do país, como a Central Única dos Trabalhadores e Força Sindical, não participam dos protestos. Preferem esperam o presidente aquecer os motores do quarto mandato para pressionar o governo à sua maneira.

A cautela é explicável.

Em 2013, com a melhor das intenções, os protestos contra tudo isso que estava ali, a começar pelo preço da passagem de ônibus, criaram uma fenda na base popular de apoio ao governo Dilma.

O vácuo foi preenchida por ativistas com outras propostas. A queda da então presidente, enfraquecida pelos gritos contra tudo e contra todos, era a principal delas.