Antonio Cruz/Agência Brasil O ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy com a presidenta Dilma Rousseff em evento de 2015

A aprovação do texto-base do pacote do ajuste fiscal pelo Senado, na quinta-feira (12), deixou a base de apoio ao governo Lula (PT) à beira de uma guerra fratricida. O projeto, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), prevê um impacto estimado de cerca de R$ 60 bilhões na economia em 2027 e não agradou nem a gregos nem a troianos.

Representantes da Faria Lima consideram o ajuste insuficiente. E parte da esquerda acusa o presidente reeleito de estelionato por levar a campo um programa de governo que não era dele, e sim de seu adversário.

É uma história contada pela metade, já que crescimento e inflação controlada também eram bases das promessas do candidato petista.

A bronca principal é a alteração no cálculo do piso constitucional da Saúde, que tira da conta as receitas extraordinárias de petróleo e exportações, e pode reduzir entre R$ 10 bilhões e R$ 20 bilhões do orçamento do SUS em 2027, segundo alguns cálculos.

Uma das vozes mais contundentes nas críticas ao projeto é a do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). Em audiência na Câmara com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o parlamentar afirmou: “Espero que os senhores tenham respeito com a base parlamentar que elegeu Lula. Se querem enfiar (o pacote) goela abaixo, vão rachar a base. Aqui, não tem gado, não”.

Moretti virou alvo principal da turma, e contou com ajuda do deputado André Janones (Rede-MG) para divulgar nas redes uma fala gravada pelo perfil oficial do Planalto sobre o ajuste.

O projeto, segundo ele, assegura os direitos sociais, o equilíbrio nas contas públicas e combate privilégios, como supersalários no serviço público e benefícios fiscais concedidos a grandes empresas.

Janones, por sua vez, chamou os críticos de “extrema esquerda”.

Lideranças de partidos como PSOL e PCdoB e de movimentos como a União Nacional dos Estudantes batizaram o pacote de "Tesouraço de Lula". E compararam os esforços fiscais de agora aos promovidos por Dilma Rousseff (PT) em 2015, um ano depois de usar todos os recursos que tinha e os que não tinha para se reeleger.

A conta veio na sequência, com um pacote fiscal sob o comando do ministro Joaquim Levy (Tesouro), que foi fritado pela ala mais à esquerda do governo dia sim, dia não.

Resultado: Dilma seguiu não agradando nem a gregos nem a troianos, viu a base de apoio desmobilizar, perdeu popularidade, não evitou a retração econômica e entrou na mira de um Congresso hostil e marcado por uma disputa eleitoral agressiva e polarizada. Todos sabem como essa história termina.

Lula vai deixar o filme se repetir?