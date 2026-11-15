Imagem gerada por IA Faz o L: gesto identifica o presidente Lula

''Faz o L''.



Nos últimos anos, com o acirramento entre esquerda e direita no Brasil, dizer essa frase passou a ter dois objetivos opostos: criticar ou enaltecer.



O gesto está diretamente ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ''L'' tem a ver com o sobrenome incorporado e registrado em cartório, pois ele nasceu Luiz Inácio da Silva.

A origem do L, no entanto, não tem ligação com as raízes do político, nem pessoais e nem políticas.





Faz o L: do Sul para o Brasil

A mania de levantar a mão com o polegar na horizontal e o indicador na vertical poderia ter nascido, por exemplo, nas greves dos anos de 1970.

Naquela época, Lula ganhou notoriedade e, em 1982, foi candidato ao governo de São Paulo, já com o sobrenome alterado.

Ou o '''L'' poderia ter vindo da infância dele, ou de uma brincadeira entre amigos. Situações para imaginar a origem não faltam.

Liberdade em vários idiomas

O gesto não surgiu entre amigos ou familiares de Lula.

Isso aconteceu distante de Pernambuco, sua terra natal, de São Paulo, para onde se mudou, em um dos estados com mais votos para a direita nos últimos anos, o Paraná.

Foto: Site PT no Senado Faz o L: livro do jornalista Mário Milani, que criou o famoso gesto









O responsável foi o jornalista Mário Milani, militante petista,morador de Curitiba, e o próprio PT dá os créditos a ele.

Em agosto de 2023, o site PT no Senado publicou sobre o evento de lançamento do livro A Voz do Gesto, escrito por Milani, com o título ''Jornalista que criou o famoso “L” de Lula lança livro na Câmara''.

Reprodução: Youtube Luciano da Luz Faz o L: Mário Milani, criador do gesto









L com vários significados



Milani contou na semana passada, em uma entrevista no Youtube, qual foi a ideia quando decidiu fazer o L.

Foto: Arquivo de Mário Milani Mário Milani, criado do L, com o presidente Lula





''Eu criei o L em 89 com a ideia de L de Lula, mas (também) de liberdade'', disse ao canal Luciano da Luz.

Com os resultados das urnas de 2026, muitas postagens em redes sociais passaram a mostrar moradores de outros países e políticos repetindo o gesto, demonstrando apoio a Lula.

Milani contou que o gesto de sua autoria teve justamente essa intenção.



O L que avançou para o mundo inteiro é um L de liberté, na França, de libertad na Argetina, no Chile, de liberty nos Estados Unidos. Nós estamos em uma briga pela liberdade, não é nem pela eleição do (Flávio) Bolsonaro ou do Lula'', mas um L que representa democracia Mário Milani, criado do L que identifica o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O L de cada um

O gesto passou a ser utilizado por adversários políticos de Lula e por eleitores que não votam nele como uma forma de dizer que se algo não vai bem na vida da pessoa (economia, segurança, etc), foi culpa de as pessoas terem feito o L.

Por outro lado, simpatizantes e aliados do presidente justificam terem feito o L ao enaltecerem o governo do petista.