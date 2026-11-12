Agência Senado O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)

O presidente Lula (PT) viajou para a COP 31, na Turquia, e deixou com o comando do Partido dos Trabalhadores e a articulação política do governo uma missão mais difícil do que conter o colapso climático.

Nas mãos de Edinho Silva, presidente da sigla, dos ministros interinos e da bancada petista está a dura tarefa de amarrar os partidos do centrão em uma nova frente ampla. Essa frente andou com a porca solta durante as eleições, quando PP, PSD, União Brasil, MDB, Republicanos e congêneres seguiram cada um o seu caminho no primeiro turno – para se aglutinar em torno de Flávio Bolsonaro (PL) quando o candidato extremista despontou como favorito para vencer a disputa.

Encerrada a peleja, o senso de oportunismo e sobrevivência mudou de lado. O Partido Liberal, abrigo das alas mais radicalizadas do bolsonarismo, quer dar as cartas no Congresso no ano que vem. Ostenta, para isso, as maiores bancadas no Senado e na Câmara. São 29 representantes numa Casa e 121, em outra. O PT aparece na segunda colocação, a fileiras de distância, com dez senadores e 70 deputados. Para isso precisa de aliados.

Oposição e governo buscam a maioria absoluta do Parlamento para pautar a votação de impeachment de ministros do STF, num caso, ou barrar ideias do tipo, em outro.

Por isso a eleição para o comando do Congresso é fundamental.

Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), presidentes do Senado e da Câmara, nem viajaram para a COP. Ficaram por aqui para cuidar do quintal e garantir a reeleição como líderes da Casa no biênio 2027/28. Contam, para isso, com o apoio de Lula, que tenta atrair seus partidos para compor o governo.

É um interesse duplo. O centrão já viu nas urnas o estrago que o avanço da extrema-direita causou em suas bancadas – e já prepara o contra-ataque com um projeto de acabar com o atual sistema proporcional de voto para a Câmara. Esse sistema permite que bancadas inteiras sejam formadas com os chamados puxadores de voto (a distribuição de cadeiras é feita a partir do desempenho dos partidos. Um candidato que recebe milhões de votos elege outros de desempenho medíocre junto com ele).

A ideia dos caciques do centrão é implementar o voto distrital misto, que divide os estados por macrorregiões onde só um representante é escolhido – sem a possibilidade de capturar votos de canto a canto da mesma unidade da federação.

Lula e centrão têm um inimigo em comum, e podem ter de ceder mais do que gostariam para sobreviver. Ministérios, de um lado, e fidelidade programática (de quem nunca teve), de outro. Parece um simples exercício de adição. Mas é pura divisão.