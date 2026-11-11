Reprodução Presidente Lula na COP 31 na Turquia

Lula (PT) chegou à COP 31, que acontece na Turquia e na Austrália, como a grande estrela da festa. Tinha como credencial o capital político de uma virada eleitoral histórica e a queda de 71% no desmatamento da Amazônia entre 2022 e 2026. Resultado, segundo ele, da retomada das políticas de combate à devastação ambiental, que a essa altura do ano que vem teriam os cintos afrouxados em caso de vitória de Flávio Bolsonaro (PL).

Com os olhos do mundo voltados para ele, um ano depois de sediar a edição anterior do evento organizado pela ONU, o presidente brasileiro não pensou duas vezes para botar o dedo na ferida. "Passamos a falar mais de armas e tarifas do que da sobrevivência das futuras gerações", disse, na abertura da conferência na cidade turca de Antália.

Lula, claro, falou sobre a queda nos índices de desmatamento da maior floresta tropical do planeta, peça-chave nos esforços de contenção do estresse climático. E não perdeu a chance de cutucar “aqueles que negam a ciência" e que foram derrotados nas urnas em outubro. Era um recado para a extrema-direita brasileira, mas também seus títeres. Aqueles que falam mais de armas do que de futuro. Donald Trump e companhia.

"O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável", disse para quem estava na plateia e, principalmente, para quem não estava.