Gustavo Moreno/STF Cristiano Zanin vota no julgamento dos acusados de mandar matar Marielle Franco

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebe na tarde desta terça-feira (10) os advogados do ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) para discutir uma ação que tenta garantir a realização de um segundo turno na eleição para o governo fluminense. O partido contesta a decisão da Justiça Eleitoral que declarou Douglas Ruas (PL) vencedor no primeiro turno, após determinar a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos).

No primeiro turno, realizado em 04 de outubro, Ruas recebeu 49,27% dos votos, enquanto Paes ficou com 42,76%. Garotinho terminou na terceira posição, com 274.411 votos, o equivalente a 3,17%. Como nenhum candidato alcançou mais da metade dos votos, a Justiça Eleitoral convocou o segundo turno.

Em 08 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que Garotinho não poderia disputar a eleição e determinou a anulação dos votos recebidos por ele. Com a retirada desses votos da contagem, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) refez o cálculo e constatou que Ruas havia alcançado 50,88% dos votos válidos. Assim, ele foi declarado vencedor no primeiro turno, sem necessidade de uma nova votação.

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O que o PSD questiona

Na ação apresentada ao STF, o PSD defende que os votos recebidos por Garotinho continuem sendo considerados no cálculo usado para definir se um candidato alcançou a maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos votos dados aos candidatos.

O partido argumenta que, no dia da eleição, Garotinho ainda aparecia na urna eletrônica e os eleitores puderam votar nele normalmente. Por isso, a legenda entende que a anulação não deveria mudar a quantidade de votos para definir se a disputa seria encerrada no primeiro turno.

Na avaliação do PSD, a Justiça Eleitoral poderia retirar os efeitos dos votos destinados a Garotinho e ao partido, mas não deveria utilizar essa anulação para alterar o critério que determina a realização de uma segunda votação.





A legenda também afirma que a mudança no resultado depois da eleição desrespeita princípios previstos na Constituição Federal, como a soberania popular, que garante à população o direito de escolher seus representantes, a segurança jurídica e o direito ao voto.

A reunião com Zanin acontece pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1362. Esse tipo de ação permite questionar no STF decisões ou normas que possam desrespeitar princípios fundamentais previstos na Constituição.