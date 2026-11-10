Reprodução/ Nvidia Event Frame Jensen Huang, co-fundador e CEO da Nvidia

“Lust, Caution” é o título original do filme que em 2007 rendeu o segundo Leão de Ouro consecutivo no Festival de Veneza ao diretor taiwanês Ang Lee. Por aqui a obra foi providencialmente traduzida como “Desejo e Perigo”. Não era para menos.

O longa conta a história de uma jovem estudante de teatro chinesa que entra para um grupo de resistência à ocupação japonesa em Hong Kong e Xangai dos anos 1940. Wang Jiazhi (Tang Wei) aceita a missão de assassinar o Sr. Yee (Tony Leung Chiu Wai), um oficial colaboracionista que trabalha para o governo fantoche dos invasores.

A ideia é se infiltrar na alta sociedade com outro nome, ganhar confiança das esposas, se aproximar do marido de uma delas, seduzir e abater o alvo.

O problema, no filme, é que Wang Jiazhi se perde na personagem e se apaixona pelo inimigo, o que dificulta um pouco a missão original.

Nos Estados Unidos dos anos 2020, o inimigo da China agora é outro. Cofundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, acaba de admitir publicamente que manteve um caso extraconjugal com uma empresária chinesa. Até aí, problema dele, dela, e dos envolvidos.

Mas Alice Huang (que, acredite, não tem parentesco com o executivo) é suspeita de integrar uma rede de espionagem. Oficialmente ela atuava como representante de uma empresa sediada em Singapura e que gastou bilhões de dólares em chips da Nvidia. O FBI e autoridades de inteligência norte-americanas desconfiam que ela, na verdade, era uma espiã ligada a uma rede de inteligência chinesa que tentava obter dados estratégicos da companhia.

Não qualquer companhia. A Nvidia Corporation é pioneira em computação acelerada e Inteligência Artificial. Com sede em Santa Clara, na Califórnia, desenvolve unidades de processamento gráfico, chips para Data Centers e soluções automotivas. Com receita líquida de US$ 96,2 bilhões, é hoje uma das empresas mais valiosas do mundo e peça-fundamental na corrida entre Estados Unidos e China pela hegemonia da infraestrutura da IA no Planeta. Uma espécie de corrida espacial em outra escala.

Diante de tudo isso, o conselho de administração da Nvidia abriu uma investigação independente para apurar se o CEO foi alvo de espionagem. E, claro, se entre um jantar romântico e outro, houve vazamento de segredos industriais ou riscos à segurança nacional dos EUA.

A simples abertura da investigação provocou uma hecatombe. As ações da Nvidia despencaram mais de 4%, o que representa uma perda imediata de cerca de US$ 190 bilhões.

Em Washington, até Donald Trump entrou em cena, e convocou o empresário para questionar o que ele entregou para a suposta espiã além de ilusão. Vitaminada pelas eleições de meio de mandato, a bancada democrata cobra firmeza do governo norte-americano, enquanto a China veio a público negar qualquer delito num caso extraconjugal privado. O resto, segundo Pequim, é pura "difamação e calúnia".

Huang, até onde se sabe, permanecerá à frente da Nvidia até o fim da apuração. Ele pediu desculpas e classificou como erro pessoal uma escorregada que ganhou todas as camadas de uma crise geopolítica global.