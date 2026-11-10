Pedro Gontijo / Presidência Senado Davi Alcolumbre (União), revelou prazo para promulgação da PEC da Segurança Pública em conversa com jornalistas

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), afirmou nesta terça-feira (10) que pretende promulgar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública"daqui uns 15 dias".

Durante a rápida conversa com jornalistas no Salão Branco do Senado, em Brasília, Alcolumbre ainda disse que o Senado pretende votar ainda neste ano uma eventual proposta de redução da maioridade penal, caso a Câmara dos Deputados aprove o projeto.

O tema foi retirado da PEC da Segurança Pública durante a tramitação no Senado para ser discutido separadamente. Antes da votação, o relator Rogério Carvalho (PT) pediu que as propostas de redução da maioridade penal para 16 anos fossem analisadas em outro projeto.

A maioria dos senadores concordou com a separação. Com isso, a discussão sobre a mudança na idade mínima para responsabilização penal seguirá um caminho próprio no Congresso.

SAIBA MAIS: PRF avalia dobrar número de vagas em concurso até 2030



PEC foi aprovada por unanimidade no Senado

O Senado aprovou por unanimidade a PEC da Segurança Pública em segundo turno no dia 03 de novembro. Foram 75 votos favoráveis e nenhum contrário. O texto estabelece mudanças na organização da segurança pública e nas regras de combate ao crime organizado .

Uma das principais medidas é ampliar a cooperação entre o governo federal, os estados e os municípios. A proposta também inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), criado para facilitar o trabalho conjunto das instituições responsáveis pela segurança.

Na prática, a mudança busca facilitar a troca de informações entre as forças policiais, a realização de operações conjuntas e a criação de estratégias para prevenir crimes.

O texto também prevê punições mais rigorosas para integrantes de organizações criminosas, principalmente para quem ocupa cargos de liderança em facções, milícias e outros grupos.





Entre as medidas estão a obrigação de que líderes desses grupos cumpram pena em presídios de segurança máxima, restrições a benefícios durante o cumprimento da pena e a possibilidade de confiscar bens ligados a atividades criminosas.

Outra mudança envolve a ampliação das funções da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que poderá atuar também no patrulhamento de ferrovias e hidrovias federais. A PEC ainda permite a criação de polícias municipais de natureza civil, com atuação nas ruas e nas comunidades.