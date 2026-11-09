Reprodução Flávio Bolsonaro chega nos Estados Unidos com a família

Mais da metade da população brasileira (56%) avalia que Flávio Bolsonaro (PL) só se mandou para os Estados Unidos depois das eleições para escapar de problemas com a Justiça em seu próprio país. A notícia, porém, é outra.

Um contingente significativo de eleitores (35%) considera a fuga justa, já que o objetivo era se proteger de uma suposta perseguição política.

Os números são do instituto Quaest.

Alguns pontos. O índice de pessoas que endossam o plano de Flávio é menor do que o de eleitores que votaram nele em 25 de outubro (48%). Sinal de que a base já ruiu.

Entre os que votaram no Zero Um, 58% batem palma para o plano de fuga. Outros 32% o condenam (o índice chega a 89% entre eleitores de Lula).

A pesquisa faz um recorte da percepção entre eleitores lulistas, da esquerda não lulista, de independentes, da direita não bolsonarista e da direita bolsonarista. Flávio toma um pau em quase todos os segmentos. Os quatro primeiros grupos consideram a decisão errada (92%, 92%, 63% e 45%, respectivamente). Entre bolsonaristas, só 5% condenam e 90% aprovam a decisão.

Só 11% dos eleitores de Lula acham que Flávio deixou o Brasil para fugir de uma suposta perseguição política. O número vai a 65% entre eleitores de Flávio. Neste grupo, porém, 39% acham que ele busca fugir da Justiça.

Os números mostram a distância da percepção de realidade entre um público e outro. São dois países distintos, dentro do mesmo Brasil, com referências distintas, fontes de informação (e desinformação) distintas, desejos distintos, formas distintas de interpretar o mundo.

Nos EUA, Flávio já coleciona outros crimes, além dos que deixou para trás, atacando a legitimidade das urnas e contestando o resultado eleitoral dia sim, outro também. Ninguém, entre os aliados de peso, faz coro a ele por aqui. Nem o PL, nem a madrasta, nem apoiadores, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Aqui todo mundo largou a mão de todo mundo. Mas parte do eleitorado segue fiel ao Zero Um em seu universo paralelo.