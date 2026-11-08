Reprodução/6 South Florida Flávio Bolsonaro e familiares chegam à Flórida





A viagem de Flávio Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos após a derrota na eleição presidencial é vista como uma decisão errada por 62% dos brasileiros que souberam do episódio. É o que mostra uma pesquisa Genial/Quaest divulgada neste domingo (08). Apenas 29% desse grupo consideram que o senador acertou ao deixar o país.

O levantamento também identificou que a maioria dos entrevistados associa a saída a uma tentativa de evitar problemas com a Justiça. Para 56%, Flávio viajou para escapar de investigações. Outros 35% acreditam que ele deixou o Brasil para se proteger de uma suposta perseguição política.

A viagem teve ampla repercussão: 89% dos participantes disseram ter conhecimento de que o senador estava nos Estados Unidos.

Direita não bolsonarista se divide

A pesquisa mostra uma divisão entre os eleitores que se identificam com a direita, mas não são bolsonaristas. Nesse grupo, 46% consideram correta a decisão de Flávio de deixar o Brasil, enquanto 45% avaliam que ele errou.

Também há divergência sobre a motivação da viagem. Para 51% desse segmento, o senador buscou se proteger de perseguição política. Outros 42% interpretam a saída como uma tentativa de escapar da Justiça.

Entre os bolsonaristas, a avaliação é diferente: 93% acreditam que Flávio deixou o país para se proteger de perseguição política. Já entre os eleitores lulistas, 82% associam a viagem a uma tentativa de fugir da Justiça.

Maioria desaprova reação à derrota eleitoral

A Quaest também perguntou aos entrevistados como avaliam o comportamento de Flávio depois da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para 60%, o senador agiu mal. Outros 25% consideram que ele teve uma postura adequada.

O questionamento do resultado das urnas também enfrenta resistência. Segundo a pesquisa, 59% são contrários à iniciativa de Flávio de contestar a vitória de Lula. O apoio à postura do senador é de 34%.

A reprovação aparece até entre parte dos eleitores que votaram no candidato do PL no segundo turno. Nesse grupo, 21% rejeitam o questionamento do resultado eleitoral e 24% avaliam que Flávio se comportou mal após a derrota.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2026. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.