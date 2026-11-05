Ricardo Stuckert/Presidência da República O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foram reeleitos nas eleições de 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abriu nesta quinta-feira (05) uma ação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), eleitos nas eleições de 2026, por abuso de poder político.

A decisão foi assinada pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, e atende a um pedido do Partido Novo, que acusa a chapa de concentrar a criação e a ampliação de benefícios para a população durante o ano eleitoral, em medidas que poderiam favorecer os candidatos.

A ação aponta que Lula assinou 35 medidas entre decretos e medidas provisórias com grande apelo popular entre janeiro e outubro deste ano. Segundo o partido, o número equivale à soma de medidas parecidas adotadas durante os três anos anteriores.

Com a abertura do processo, Lula e Alckmin terão cinco dias para apresentar suas defesas.

Na decisão, Cueva considerou que a ação apresenta informações e documentos suficientes para que a investigação tenha andamento. Ele ressaltou, porém, que o recebimento do pedido não significa que as acusações foram comprovadas.

Uso eleitoral de benefícios

Entre os exemplos apresentados pelo Novo estão o Bolsa Família e iniciativas relacionadas aos combustíveis. Segundo o partido, o reajuste do Bolsa Família alcançaria aproximadamente 19,29 milhões de famílias. Já as medidas relacionadas aos combustíveis teriam gastos estimados em cerca de R$ 40 bilhões em 2026.

Segundo levantamento da legenda apresentado ao TSE, no total foram 17 medidas em 2023, quatro em 2024 e 14 em 2025. Já entre 1º de janeiro e 16 de outubro de 2026, foram identificadas outras 35.

O partido afirma que o momento escolhido para anunciar e colocar em prática os benefícios é um dos principais sinais que indicariam possível desvio de finalidade. A legenda também cita decisões anteriores do TSE segundo as quais mudanças no calendário de entrega de benefícios, quando realizadas perto da votação, podem caracterizar abuso de poder político.

Outro argumento apresentado pelo Novo envolve a participação de Lula e Alckmin na divulgação das medidas. Segundo a ação, o presidente assinou todos os atos e participou pessoalmente dos anúncios das principais medidas. O vice-presidente também compareceu a eventos de divulgação de algumas delas.





Partido pede cassação e inelegibilidade

O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou que a ação reúne documentos que, na avaliação da legenda, demonstram desequilíbrios na disputa eleitoral. Ele também cobrou uma atuação rigorosa da Justiça Eleitoral.

A lei não permite que um governo gaste R$ 100 bilhões para comprar uma eleição. Não se pode permitir que o dinheiro do contribuinte e a estrutura do Estado sejam utilizados dessa forma. Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Novo.





O partido pede que, caso as acusações sejam comprovadas, Lula e Alckmin tenham os registros de candidatura ou os diplomas cassados. Também solicita que os dois sejam declarados inelegíveis por oito anos, contados a partir da eleição de 2026.