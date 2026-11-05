Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasi Lula (PT) e o (ainda) ministro da Fazenda Dario Durigan





Na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desde o fim das eleições, o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano.

A medida interrompe uma sequência de cinco cortes consecutivos.

Mais preocupante do que a decisão é a justificativa apresentada pelos integrantes do comitê. Segundo eles, a interrupção dos cortes se deve ao aumento das incertezas, à piora das expectativas em relação à inflação e à desaceleração da atividade econômica.

Tudo isso em meio a uma sequência de perdas na Bolsa brasileira, com queda de ao menos 18% das ações e a valorização de quase 10% do dólar em relação à moeda brasileira.

Mal teve tempo de celebrar a vitória nas urnas e a conta já chegou para Lula (PT).

Para lidar com o princípio de crise, Lula começa agora a se reunir com economistas e empresários para pensar em pontos de saída.

O primeiro encontro é em território amigo e torcida a favor. Participam apenas os conselheiros próximos na área econômica, como o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Bruno Moretti (Planejamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e o presidente do BNDES Aloizio Mercadante.

Na sequência Lula se reúne com representantes do PIB, parte deles hostis a seu governo. A ideia é entender justamente a hostilidade e encontrar soluções para o problema do endividamento e da taxa de juros.

O presidente reeleito é pressionado a anunciar logo o seu nome para o Ministério da Fazenda. O economista André Lara Resende, um dos pais do Plano Real, e o governador recém-reeleito no Piauí, Rafael Fonteles, são os nomes cotados.

O anúncio, pelo visto, só vai acontecer depois da rodada de encontros. É como se o presidente dissesse que não vai colocar o carro da Fazenda na frente dos bois. Não sem antes visualizar as barreiras da estrada arenosa.