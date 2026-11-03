Waldemir Barreto/Agência Senado Rogerio Carvalho (PT) é relator da PEC da Segurança Pública no Senado

O Senado aprovou a separação das propostas que tratam da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, durante a votação do texto no Plenário, nesta terça-feira (03). Com isso, os senadores aprovaram a PEC sem discutir o tema.

As emendas foram retiradas por 38 votos favoráveis, 36 contrários e uma abstenção.

A redução da maioridade penal era discutida em duas propostas de emenda. Uma delas, apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL), previa diminuir a idade mínima de 18 para 14 anos em casos de crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Para os demais crimes, a redução seria para 16 anos.

A outra proposta, apresentada por Camilo Santana (PT), previa que a redução de 18 para 16 anos seria aplicada apenas a adolescentes que cometessem crimes hediondos.

A decisão aconteceu após o relator, senador Rogério Carvalho (PT), pedir que as sugestões sobre o tema fossem retiradas da proposta e analisadas separadamente. Antes da votação, Carvalho defendeu que a redução da maioridade penal tivesse uma tramitação própria, sem ser discutida com as demais mudanças previstas na PEC. A maioria dos senadores concordou com o pedido.

O senador Eduardo Braga (MDB) sugeriu que as novas propostas sobre a redução da maioridade penal sejam analisadas por meio de um calendário especial de votação no Plenário, para acelerar a tramitação, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Alcolumbre também se comprometeu a colocar o assunto em votação no Senado assim que a Câmara dos Deputados aprovar as propostas.

Mudanças no texto aprovado pela Câmara

A PEC havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em 14 de outubro. Na mesma data, os parlamentares também aprovaram um pedido para acelerar a análise do texto. Com isso, algumas etapas de discussão que normalmente acontecem antes das votações em primeiro e segundo turnos foram dispensadas.

O relator Rogério Carvalho modificou a versão da proposta que havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados. Dos 81 pedidos de alteração apresentados pelos senadores, ele aceitou quatro.

Entre as mudanças, Carvalho retirou o trecho que previa o repasse de parte do dinheiro arrecadado pelas apostas esportivas, conhecidas como bets, aos fundos de segurança pública.

Por outro lado, manteve a previsão de destinar ao setor 10% do dinheiro que sobra no Fundo Soberano do Pré-Sal.





A votação no Plenário havia sido adiada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), em 19 de outubro. Na ocasião, ele decidiu deixar a discussão para depois das eleições.