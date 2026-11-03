Reprodução/The White House Eleições de meio de mandato, as midturns, podem limitar ações de Donald Trump

Adictos de eleições, presentes em exércitos partidários ou não, acompanham com atenção a disputa pelo controle da Câmara, de parte do Senado e de 36 governos estaduais nos Estados Unidos nesta terça-feira (3).

Os ânimos por lá ajudam a repor a adrenalina perdida desde o fim da campanha brasileira por aqui. Razões não faltam.

Qualquer borboleta que bate as asas em Washington provoca uma ventania em Brasília.

Mais que isso, derrotados e vitoriosos da disputa de 25 de outubro no Brasil se dividem novamente na torcida pela sorte de Donald Trump.

Um pato manco por lá, expressão usada para designar um presidente sem controle do Congresso, é tudo o que quer a esquerda brasileira.

Já a direita quer um líder hipertrofiado para seguir alimentando seus pastiches por aqui. O último até já se mudou para perto do líder.

Qualquer alteração de rotas por lá significa uma alteração de rotas com a relação dos Estados Unidos com a América Latina.

Daí a atenção sobre o que deve sair das urnas nas próximas horas.

O resultado de hoje pode determinar os rumos da sucessão presidencial daqui a dois anos? A história diz que sim. Mas nem sempre.

O padrão histórico norte-americano mostra que o partido do presidente quase sempre perde cadeiras nas midterms. Alguns, como Bill Clinton, em 1994, e Barack Obama, em 2010, conseguiram se recuperar e se reeleger dois anos depois.

As últimas disputas foram cruéis aos incumbentes. Em 2022, os democratas perderam o controle da Câmara. Kamala Harris, substituta de Joe Biden na chapa democrata, perdeu para Donald Trump em 2024.

O mesmo Trump perdeu o controle da Câmara de forma expressiva em 2018 e a reeleição dois anos depois, para Biden.

O pêndulo mudou em 2014, quando democratas sofreram perdas pesadas na Câmara e no Senado e Hillary Clinton foi derrotada para Trump em 2016.

Uma exceção aconteceu entre 2010 e 2012, quando os democratas sofreram derrotas históricas na Câmara e mesmo assim Barack Obama se reelegeu contra o republicano Mitt Romney.

A exceção das exceções é 2002, quando o Partido Republicano, de George W. Bush., ganhou cadeiras nas midterms, disputadas ainda sob efeito da guerra ao terror promovida pela Casa Branca após os ataques de 11 de Setembro de 2001. Dois anos depois, ele venceu o democrata John Kerry.

Outra exceção foi em 1998, quando os democratas GANHARAM cadeiras na Câmara e perderam a presidência dois anos depois. Em 2000 Bush filho bateu Al Gore em uma disputa até hoje contestada.

Em 2026 tudo aponta para uma onda democrata nas midterms. Será uma derrota e tanto para Trump, que se envolveu diretamente na campanha, caso se confirme. Mas não será necessariamente a pá de cal em um governo que viu a popularidade de seu presidente desabar depois da Guerra ao Irã.

O mais provável é que da disputa saia o postulante que vai desafiar o candidato de Trump daqui a dois anos (provavelmente seu vice J.D Vance ou o secretário de Estado Marco Rubio). Por isso vale ficar de olho o desempenho dos candidatos ao Senado James Talarico, do Texas, Abdul El-Sayed, de Michigan, e Jon Ossoff, da Georgia, estrelas mais recentes da atual safra democrata.