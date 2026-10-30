Ricardo Stuckert/PR Governo de Javier Milei disse que não havia impedimento legal para a entrada do Flávio Bolsonaro (PL) no país

O Ministério das Relações Exteriores convocou, na tarde desta quinta-feira (29), a representante da Embaixada da Argentina no Brasil, María Emilia Cortés, para pedir explicações sobre fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) pelo país vizinho antes de viajar para os Estados Unidos. As informações são do G1.

Cortés foi recebida em Brasília pelo embaixador João Marcelo Galvão de Queiroz, responsável pelo setor do Itamaraty que trata das relações entre os países do Mercosul. A conversa durou poucos minutos, segundo o G1.

Durante o encontro, o representante brasileiro pediu informações sobre as circunstâncias da viagem e a possível participação de integrantes do governo argentino na organização da saída de Flávio do país.

Segundo diplomatas que participaram da reunião, Cortés ficou de levar os questionamentos ao governo de Javier Milei.

ENTENDA: O papel da Argentina de Milei na fuga de Flávio Bolsonaro



Governo argentino confirmou saída do senador

Na noite de terça-feira (27), o senador deixou o Brasil pela Ponte Internacional da Amizade e embarcou com a família em um avião particular com parada em Guayaquil, no Equador, e com destino final os Estados Unidos.

O governo da Argentina confirmou que Flávio embarcou com a família em um avião particular que partiu do país em Puerto Iguazú, na província de Misiones, região argentina próxima à fronteira com o Brasil.

A Direção Nacional de Migrações informa que às 22:50 hs do dia 27/10, ingressaram pelo passo fronteiriço da Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones, os cidadãos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, que o fizeram com documentação hábil de viagem sem nenhum impedimento legal para o ingresso no país, as demais os trânsitos foram registrados pela autoridade de aplicação sem incidentes. Dirección Nacional de Migraciones.





O senador foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais no domingo (25) e na segunda-feira (26) o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que ele entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF).





O iG entrou em contato com o Itamaraty para confirmar o encontro, mas até a publicação desta reportagem não obteve resposta.

*Reportagem em atualização.