Reprodução/6 South Florida Flávio Bolsonaro e familiares chegam aos EUA

Flávio Bolsonaro (PL) chegou aos Estados Unidos nesta quarta-feira (28) deixando para trás dois inquéritos abertos sobre lavagem de dinheiro, uma base de parlamentares dividida e quase 60 milhões de eleitores desenganados.

Primeiro eles acreditavam no papo de que o agora ex-candidato não tinha qualquer envolvimento com Daniel Vorcaro, Willer Tomaz e outros bilionários com quem se encontrava com frequência.

Acreditaram também que ele era o homem certo para liderar a nação. E que essa liderança envolvia coragem.

Acreditaram também que ele tinha algum plano para os desafios (reais) da nação.

E que, uma vez derrotado, se comportaria como adulto e organizaria a oposição ao governo Lula (PT).

Não era pouca coisa, já que de saída ele teria a maior bancada da Câmara e do Senado para dominar a agenda de votações no Congresso.

Foi isso o que prometeu.

Flávio é um político jovem, de 45 anos, e que poderia disputar quantas eleições quisesse com o recall de votos de 2026. Bastaria ficar, se defender nos dois processos, provar a inocência (parece detalhe, mas não é) e usar o capital político para servir como barreira a projetos do governo que seus eleitores consideram inadequados ao país.

Ele preferiu fugir para não correr qualquer risco de ser preso com ajuda dos extremistas eleitos na Argentina e nos Estados Unidos. Pensou primeiro nele, depois na família, depois em quem acreditou nele.

Flávio segue uma trilha aberta por outros bolsonaristas que aprontaram por aqui e se escafederam para não lidar com a lei: Carla Zambelli, Alexandre Ramagem, Silvinei Vasques e seu irmão, Eduardo.

Ao seguir a mesma rota, mesmo passando a campanha dizendo que era tão diferente, Flávio não driblou apenas as autoridades brasileiras e o governo – que não sabe se comemora ou se preocupa com a presença de um conspirador no ouvido de Donald Trump.

Flávio enganou seus eleitores e seus aliados, que agora andam atordoados sem uma ordem e uma explicação claras para justificar o desembarque do filho do capitão.

Uns foram às redes defender o indefensável e dizer que a deserção é antes resultado de um sistema persecutório do que da covardia do ex-futuro-presidente. Outros querem o fígado do Zero Um, que virou memes, joguinhos e figurinhas de WhatsApp que ridicularizam toda a direita brasileira.

Muitos se lembram do que fez Fernando Haddad (PT) quando foi derrotado para Jair Bolsonaro em 2018. Ao ser questionado sobre o futuro, respondeu: “volto a dar aulas amanhã”.

Lula, quando acusado de ter um plano para fugir do Brasil, entregou os passaportes e ficou no país para se defender do que chamou de perseguição com objetivos políticos da República de Curitiba. Foi condenado, preso, e libertado.

Hoje a República de Curitiba faz campanha para seu adversário e se gaba de tê-lo prendido em camisetas usadas como bullying em debate na TV.

O mundo não dá volta, capota.

E aquele menino que na semana passada ia mudar o mundo deixou um país inteiro diante da TV para assistir a um filme ruim sobre como enganar um país inteiro e dar no pé.

Flávio, que intermediou uma bolada para financiar um filme sobre o pai, decidiu protagonizar o próprio longa-metragem.

Há quem diga que não é proteção que ele busca nos Estados Unidos.

É a grana que ajudou a arrancar de Daniel Vorcaro naquela ligação antes mesmo de ser confirmado candidato a presidente.