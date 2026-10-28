Leobark Rodrigues/Secom/TSE Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, voltou a confirmar que a eleição ocorreu dentro da normalidade

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, voltou a confirmar nesta quarta-feira (28) que as eleições presidenciais aconteceram dentro da normalidade.

O ministro afirmou que as eleições transcorreram “dentro da mais absoluta normalidade e com respeito aos ditames legais e constitucionais”.

A declaração foi divulgada em nota após o senador Flávio Bolsonaro (PL) publicar uma carta em que questiona o resultado do pleito e acusa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de fraude eleitoral.

Na nota, o ministro destacou a segurança da votação do último domingo (25), mesmo com as instabilidades na etapa final da apuração. O ministro também afirmou que todos os questionamentos apresentados pelos meios legais serão analisados e respondidos.

Ressalto o compromisso de toda a Justiça Eleitoral com a vontade soberana do eleitorado, que foi às urnas e legitimamente escolheu seus representantes. Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





No domingo o presidente do TSE já havia confirmado que a prorrogação do horário de votação não prejudicou o resultado, reconhecendo o resultado do segundo turno como legítimo.

Em pronunciamento após a apuração, Nunes Marques confirmou o resultado:

Registro que liguei para os dois candidatos para confirmar o resultado do pleito. Ao presidente Lula, registro o reconhecimento da Justiça Eleitoral por participação em mais esse processo democrático e pela expressiva vitória nas urnas. Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





CONFIRA: Leia a íntegra da carta de Flávio Bolsonaro



Flávio se declara líder do Brasil

Após a fuga para os Estados Unidos, Flávio Bolsonaro divulgou na tarde desta quarta-feira (28) uma carta em que se apresentava como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Meia hora depois o senador corrigiu o texto trocando o termo "presidente eleito" passou a se definir como “o líder do Brasil”.

No documento, Flávio questiona a diferença entre os votos recebidos por Lula no primeiro e no segundo turno. O senador afirma que o petista teria recebido mais de 10 milhões de votos adicionais na segunda etapa e classifica o resultado como fraude eleitoral.

O TSE desmente a afirmação em levantamento publicado na terça-feira (27), quando contabilizou 34 mil votos entre as 17h e 19h do segundo turno, horário em que aconteceu a prorrogação atorizada pelo ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin.

Os pedidos de prorrogação foram feitos por ambos os candidatos à Presidência pela situação das chuvas no Sul e Sudeste e pela falta de oferta de transporte público no Nordeste.





A carta também acusa o Supremo Tribunal Federal (STF) de perseguição política, devido a decisão judicial que pediu que o senador entregasse seus passaportes e afirma que a medida teria como objetivo impedir sua atuação política como líder da oposição.

A carta também afirma que ele pretende liderar a oposição brasileira a partir dos Estados Unidos.