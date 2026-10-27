Flávio Bolsonaro (PL) acordou presidente no domingo (25) de manhã.
Estava tão certo da vitória que já consultava aliados do pai sobre a nova composição da cúpula militar.
Preparava também a degola de ministros não-alinhados no Supremo Tribunal Federal.
Daniella Marques, assessora econômica e virtual ministra da Fazenda, detalhava em entrevistas o caminho da tesoura prometida pelo candidato.
Aliados caçoavam de ex-ministros de Lula (PT). “Desempregados”, diziam, para regozijo das redes.
Faltou combinar com os russos.
No caso, os adversários, que se mobilizaram nas redes e nas ruas, fizeram despencar o índice de abstenção do primeiro turno e conseguiram a maior virada eleitoral da história.
Com a faixa encomendada, Flávio acordou na segunda (26) senador. E um senador em fim de mandato. Um senador em fim de mandato e duas investigações contra ele no Supremo Tribunal Federal.
Uma por suposta lavagem de dinheiro no caso “Dark Horse”, cinebiografia do pai que recebeu uma bolada de Daniel Vorcaro e que pode ter financiado o vidão do irmão, Eduardo, nos Estados Unidos.
A outra investigação, ainda mais grave, é sobre uma suposta sociedade com Willer Tomaz, amigo e advogado enroscado com a Justiça que tinha $ 5 bilhões sobrando para queimar em apostas esportivas. Flávio era usuário “master” em uma conta bancária de pessoa jurídica vinculada a uma empresa de Tomaz, a Alcazar Holdings. Era usuário também de jatos, mansões e uma ilha do amigo.
A eleição de Flávio era a salvação para ele e para a família.
Não deu.
A derrota prorroga o martírio do pai, Jair, que não ganhará anistia e seguirá na prisão, até aqui domiciliar.
Prorroga também a estadia de Eduardo no Texas, de onde lidera a conspiração contra o próprio país e reivindicava, até outro dia, um cargo de peso no governo do irmão. Segue agora sem mandato e sem poder pisar no Brasil sob o risco de prisão.
Em entrevista a um podcast norte-americano, o Zero Três declarou, antes da votação, que em caso de derrota Flávio deveria fugir do Brasil para não ser preso.
Irmão ou hater?
Na segunda-feira, depois de uma visita ao pai, Flávio recebeu uma intimação da Polícia Federal. Por ordem de Alexandre de Moraes, deveria entregar o passaporte em 24 horas.
Flávio esperneou, disse ser um delírio imaginar que ele preparava uma fuga, e acusou a perseguição.
No dia seguinte, desapareceu. Até a hora do almoço, ninguém sabia o paradeiro do ex-futuro presidente do Brasil.
Teria ele seguido a trilha aberta por Eduardo, Alexandre Ramagem e Carla Zambelli?
Flávio se proclamou líder da oposição a Lula.
Mas tem menos de dois meses de mandato como senador para atazanar a vida do presidente reeleito.
Com o patriarca preso, o irmão impossibilitado de voltar e outro fora de cena, sobrou à família Bolsonaro três nomes no Congresso.
Um foi eleito senador e tem a inteligência emocional de um pinscher assustado.
O outro é deputado e não sabe conjugar mais de dois verbos.
Sobrou Michelle Bolsonaro, senadora eleita pelo Distrito Federal e que não pode ver os afilhados pela frente.
Com o vácuo de poder, todos os olhos se voltam para a performance da madrasta como a líder da família num território dominado por bolsonaristas.
Ela é jovem, é fotogênica, sabe se comunicar, sabe o que quer, tem aliados e aliadas na extrema-direita e circula no meio evangélico.
É hoje a única representante do clã minimamente funcional na legislatura que se inicia em 2027.
É também a aposta de Valdemar Costa Neto, chefão do PL, para as próximas eleições.
Para desespero dos enteados.
Talvez do marido.