Reprodução/X Jair Bolsonaro recebe visita do filho Carlos Bolsonaro durante prisão domiciliar

Flávio Bolsonaro (PL) acordou presidente no domingo (25) de manhã.

Estava tão certo da vitória que já consultava aliados do pai sobre a nova composição da cúpula militar.

Preparava também a degola de ministros não-alinhados no Supremo Tribunal Federal.

Daniella Marques, assessora econômica e virtual ministra da Fazenda, detalhava em entrevistas o caminho da tesoura prometida pelo candidato.

Aliados caçoavam de ex-ministros de Lula (PT). “Desempregados”, diziam, para regozijo das redes.

Faltou combinar com os russos.

No caso, os adversários, que se mobilizaram nas redes e nas ruas, fizeram despencar o índice de abstenção do primeiro turno e conseguiram a maior virada eleitoral da história.

Com a faixa encomendada, Flávio acordou na segunda (26) senador. E um senador em fim de mandato. Um senador em fim de mandato e duas investigações contra ele no Supremo Tribunal Federal.

Uma por suposta lavagem de dinheiro no caso “Dark Horse”, cinebiografia do pai que recebeu uma bolada de Daniel Vorcaro e que pode ter financiado o vidão do irmão, Eduardo, nos Estados Unidos.

A outra investigação, ainda mais grave, é sobre uma suposta sociedade com Willer Tomaz, amigo e advogado enroscado com a Justiça que tinha $ 5 bilhões sobrando para queimar em apostas esportivas. Flávio era usuário “master” em uma conta bancária de pessoa jurídica vinculada a uma empresa de Tomaz, a Alcazar Holdings. Era usuário também de jatos, mansões e uma ilha do amigo.

A eleição de Flávio era a salvação para ele e para a família.

Não deu.

A derrota prorroga o martírio do pai, Jair, que não ganhará anistia e seguirá na prisão, até aqui domiciliar.

Prorroga também a estadia de Eduardo no Texas, de onde lidera a conspiração contra o próprio país e reivindicava, até outro dia, um cargo de peso no governo do irmão. Segue agora sem mandato e sem poder pisar no Brasil sob o risco de prisão.

Em entrevista a um podcast norte-americano, o Zero Três declarou, antes da votação, que em caso de derrota Flávio deveria fugir do Brasil para não ser preso.

Irmão ou hater?

Na segunda-feira, depois de uma visita ao pai, Flávio recebeu uma intimação da Polícia Federal. Por ordem de Alexandre de Moraes, deveria entregar o passaporte em 24 horas.

Flávio esperneou, disse ser um delírio imaginar que ele preparava uma fuga, e acusou a perseguição.

No dia seguinte, desapareceu. Até a hora do almoço, ninguém sabia o paradeiro do ex-futuro presidente do Brasil.

Teria ele seguido a trilha aberta por Eduardo, Alexandre Ramagem e Carla Zambelli?

Flávio se proclamou líder da oposição a Lula.

Mas tem menos de dois meses de mandato como senador para atazanar a vida do presidente reeleito.

Com o patriarca preso, o irmão impossibilitado de voltar e outro fora de cena, sobrou à família Bolsonaro três nomes no Congresso.

Um foi eleito senador e tem a inteligência emocional de um pinscher assustado.

O outro é deputado e não sabe conjugar mais de dois verbos.

Sobrou Michelle Bolsonaro, senadora eleita pelo Distrito Federal e que não pode ver os afilhados pela frente.

Com o vácuo de poder, todos os olhos se voltam para a performance da madrasta como a líder da família num território dominado por bolsonaristas.

Ela é jovem, é fotogênica, sabe se comunicar, sabe o que quer, tem aliados e aliadas na extrema-direita e circula no meio evangélico.

É hoje a única representante do clã minimamente funcional na legislatura que se inicia em 2027.

É também a aposta de Valdemar Costa Neto, chefão do PL, para as próximas eleições.

Para desespero dos enteados.

Talvez do marido.