Redação DW O presidente Lula, após ser eleito para o 4º mandato

Os agentes do mercado que acompanhavam com expectativa os rumos da eleição foram dormir tranquilos na sexta-feira (23). Estavam crentes de que na segunda (26) o Brasil teria um novo presidente eleito.

Era isso o que apontavam as pesquisas.



Com base nisso, a Faria Lima já coçava as mãos com as projeções de ganhos com os terrenos na Lua vendidos por Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha. Ele prometia um grande corte nas despesas públicas sem apontar exatamente onde passaria a tesoura – ou tesouraço.

Aqui e ali seus aliados deixavam vazar os planos. Transição de dois anos para beneficiários do Bolsa Família, reversão do fim da escala 6 por 1, desregulamentação de atividades como bets e big techs.

Na leitura mais óbvia, esses agentes se frustraram com o resultado das eleições porque não veem em Lula (PT) a confiança necessária de que, no governo dele, as contas estarão em dia, a dívida pública, a inflação e os juros, idem.

Flávio não era a garantia de nada disso, mas tinha um trunfo com os empresários com seu projeto de desestatização, cortes de despesas e enxugamento da máquina pública.

As propostas eram menos interessantes sob o ponto de vista fiscal do que para os negócios. Quanto menos investimento do Estado, menos concorrência para a iniciativa privada.

Flávio representava uma possibilidade de abrir aos investidores a participação em mercados hoje dominados pela Petrobras e outras empresas públicas ou de economia mista.

Com Lula, esse jogo trava, e a penalização veio nas primeiras horas do anúncio de sua reeleição, com queda acentuada das ações na Bolsa e a disparada do dólar.

No pior momento do dia, o Ibovespa caiu 16,26%, o que levou ao acionamento do circuit breaker – espécie de pausa para hidratação dos mercados.

A moeda norte-americana subiu 12,52%, e chegou a ser negociada a R$ 5,605, depois de inúmeras quedas desde o resultado do primeiro turno.

Todos no governo sabiam que o tranco viria, mas não nessa dimensão.

Tanto que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, acionou o Tesouro Nacional para intervir comprando papeis de títulos públicos.

O fato de o mercado não saber se ele seguirá à frente da economia ou quem serão os novos ministros de Lula 4 lança uma dose extra de incerteza entre atores que trabalham com previsibilidade.

Passada a eleição, Lula precisa agora dar um recado claro de como pretende conduzir as contas públicas daqui em diante. Se a volatilidade do mercado for o novo normal, a conta logo chega para as camadas mais populares, a base dos seus eleitores, afetadas pelo aumento dos preços de produtos ancorados no dólar.

Lula 4 só começa inicialmente em 2027.

Mas a fatura dos desafios já chegou no dia seguinte.