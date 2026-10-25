Pedro H Lopes / iG O pedido da campanha de Flávio Bolsonaro foi encaminhado ao presidente do TSE, ministro Nunes Marques

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (25) que não reconhece o resultado do segundo turno das eleições de 2026, vencido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em pronunciamento após a apuração, o candidato contestou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, que prorrogou a votação em algumas cidades e disse que acionará a Justiça para pedir a anulação da eleição.

É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram Flávio Bolsonaro (PL)





Segundo o senador, a medida de Zanin teria prejudicado a igualdade de condições entre os eleitores de diferentes cidades e estados.

Flávio alegou que não tem como saber quantos votos poderia ter recebido nos locais em que, segundo ele, as urnas não tiveram o horário de votação ampliado. Ele também afirmou que fiscais do PL teriam sido retirados da sala-cofre após a decisão e defendeu que as circunstâncias sejam esclarecidas.

Campanha de Flávio também pediu mais tempo para votar

Apesar das críticas à decisão de prorrogar o horário do pleito, a campanha de Flávio Bolsonaro também pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o horário de votação fosse estendido até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

O pedido foi encaminhado ao presidente do tribunal, ministro Kassio Nunes Marques, e teve como justificativa os problemas causados pelas chuvas, incluindo alagamentos, interdições de vias e falta de energia elétrica, que poderiam dificultar o deslocamento dos eleitores.





STF reconhece resultado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Edson Fachin, divulgou uma nota após o resultado da eleição, em que defendeu o respeito à vontade popular expressa nas urnas.

Fachin ainda afirmou que o respeito à soberania popular é fundamental para a legitimidade democrática. O ministro também agradeceu aos mesários, voluntários, servidores e magistrados que participaram da organização do processo eleitoral.