Reprodução/X Flávio Bolsonaro (PL) participa de sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo

Flávio Bolsonaro (PL) saiu eleito da sabatina do Jornal Nacional. Se depender do desempenho, pode pegar a taça de maior cara de pau da campanha até aqui.

Sem corar ou perder a compostura, ele passou os 40 minutos da entrevista dizendo que a coleção de capivaras amarradas em sua perna desde que deu os primeiros passos na política não eram capivaras, eram pôneis cor-de-rosa.

César Tralli e Renata Vasconcellos até tentaram. Mostravam o tempo todo: "mas olha esses dentes, olha o tamanho desse bicho, olha o focinho, olha o rabo, olha a textura dos pelos".

“Não, são pôneis, e vou provar”, dizia ele, sem provar nada a não ser a capacidade de repetir uma mentira várias vezes até virar a página. Por cansaço.

Uma das lorotas foi a de que as conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro se limitaram a um pedido de patrocínio impessoal. Ele colocou alhos e bugalhos na conta para mostrar que até o grupo Globo recebia apoios do tipo do Banco Master. Novamente, era como comparar pôneis com capivaras.

O patrocínio a emissoras era público. Vorcaro tinha interesse em ver o nome da sua instituição associado a eventos promovidos por veículos jornalísticos com autoridades – o foco dele para manter privilégios em Brasília. O patrocínio a “Dark Horse” é o primeiro caso de apoio velado, em que o investidor prefere não aparecer.

Flávio finge esquecer que acionou o mecenas na condição de senador e de detentor das chaves de acesso a seu grupo político, de quem Vorcaro se aproximou desde o governo do pai. Esqueceu também que neste mundo não existe almoço nem patrocínio grátis, e se os encontros, nomes e recursos eram escondidos, alguém levou por fora.

Flávio foi cobrado a mostrar a prestação de contas do filme. Disse e repetiu que a prestação foi feita. Mentira. O próprio perito contratado pela produtora responsável por "Dark Horse" diz não ter acessado a parte mais importante do acordo: as contas do fundo norte-americano Havengate, o destinatário das transferências.

Um das suspeitas é que a grana tenha sido usada para bancar os luxos e a conspiração de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

A desconfiança ainda não foi desfeita porque essa análise dos recursos ainda não foi feita. Apesar de Flávio jurar que sim.

O entrevistado não ruborizou quando questionado sobre as andanças dele e do irmão por Washington para conseguir medidas da Casa Branca contra exportadores e autoridades brasileiras. Quem o ouve falar pensa que tudo não passou de uma molecagem do irmão, que nas redes comemorou e muito as sanções.

Flávio diz que "a culpa é do Lula" por ter provocado o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Mentira. É Marco Rubio e sua turma quem condicionou o fim das sanções à liberdade a Jair Bolsonaro e outros golpistas do 8 de janeiro – uma coação inédita no julgamento de um país estrangeiro.

O Zero Um nem sequer reconhece a gravidade do que aconteceu entre a eleição de Lula e o 8 de janeiro. Diz que o pai foi condenado por depredação mesmo estando a milhares de quilômetros do epicentro dos ataques. Bolsonaro tinha fugido para os Estados Unidos depois de colocar em dúvida o resultado das urnas, acionar o comando militar, elaborar minutas de golpe, ver aliados planejarem o assassinato de autoridades e estimular por meses as pessoas a fazer exatamente o que fizeram na sede dos Três Poderes. Advogado de formação, Flávio sabe a diferença entre mandante e autor. Mas finge que não.

Flávio chamou de “farsa” a alegação de que a destruição promovida pelos apoiadores do pai era uma tentativa de golpe de Estado. “São pôneis cor-de-rosa, não capivara, veja só”, dizia ele, já com o braço todo tomado pelos carrapatos dos cavídeos.

O candidato foi questionado se vai respeitar o processo eleitoral caso seja derrotado ou não. Respondeu dizendo que não será derrotado. A mensagem golpista estava implícita ao questionar o trabalho de ministros do STF na condução do julgamento da trama golpista.

Ele chamou Alexandre de Moraes, um dos alvos do plano de assassinato, de “inimigo” do pai. E questionou a atuação de Flávio Dino e Cristiano Zanin, ministros indicados por Lula, na Primeira Turma da Corte.

Ao fazer isso, questiona o próprio funcionamento da Suprema Corte – onde, aliás, André Mendonça, um indicado do pai, relata o inquérito do Banco Master (logo, do filme “Dark Horse”) e duas investigações contra Fabio Luis. Se, na cabeça de Flávio, toda indicação presidencial é inválida, o próprio sistema de Justiça, um dos pilares da democracia, está apodrecido. É com conversas do tipo que ele promete resgatar a credibilidade do sistema brasileiro. Como? Implodindo.

Quem diz isso é o candidato conhecido por homenagear todo tipo de miliciano quando era deputado estadual no Rio. Um deles era o ex-PM Adriano da Nóbrega, a quem o parlamentar homenageou com uma medalha de bravura e o emprego de parentes, entre eles a mãe, em seu gabinete.

Adriano era chefe do Escritório de Crime, e um dos mais perigosos assassinos de aluguel do país. Flávio jura que as homenagens se restringem ao período em que o miliciano era um "ótimo policial". Como se num belo dia ele tivesse acordado de sonos intranquilos, cansado de cumprir a lei, e se tornado o Coringa da PM fluminense. Alguém, além de Flávio, acredita que Flávio acredita nisso?

Torcido e retorcido, o candidato calmo e sorridente mostrou que é apenas uma versão do pai que não grita, não esperneia nem baba em rede nacional. Apenas engole carrapatos satisfeito e segue dizendo que capivaras são pôneis cor-de-rosa. É tão perigoso quanto.