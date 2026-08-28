Reprodução/X Lula e os jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli

Lula (PT) tinha algumas missões durante a sabatina do Jornal Nacional nesta quinta-feira (28).

A principal era mostrar que, não importa o que Fabio Luis aprontou no verão passado, nada do que ele fez foi suficiente para abrir as portas do Palácio para os lobistas que ofereciam amizade interessada e bem remunerada ao filho e ao então chefe do gabinete presidencial, Marco Aurélio Santana.

Era só dizer que a turma conseguiu no máximo um encontro com representantes de ministério, como tantos. E, como tantos, ouviu um “não, obrigado”, ao apresentar propostas como a venda de cannabis medicinal para o Ministério da Saúde.

Lula, para encerrar logo o assunto, preferiu dizer que nunca viu Roberta Luchsinger na frente. Luchsinger se gabava em mensagens interceptadas pela Polícia Federal por ter chegado perto do círculo do poder. A imagem do Lula ao lado da mulher que, pouco antes, chamou de “picareta”, jogou uma pá de terra na estratégia.

A foto, para alguém que assiste à entrevista já com um pé atrás sobre o presidente, colocou em xeque a credibilidade de tudo o que o entrevistado disse antes e depois.

Outra das prioridades, a missão de demonstrar calma e segurança, ficou comprometida diante do emparedamento. Pegou mal, para Lula, a certa altura explicar para Renata Vasconcellos como se faz jornalismo. A coisa só aliviou do meio da conversa para o fim.

Mas em um ponto Lula tinha razão: as suspeitas, que ainda estão na fase da ilação, não deveriam tomar tanto tempo de uma sabatina que poderia ser usada para discutir entregas e projetos. Ao menos até o trânsito em julgado, é tudo suspeita vazada, como nos tempos da Lava Jato.

Lula é o primeiro a dizer que não vai mobilizar a Polícia Federal para aliviar para ninguém.

Era uma referência à pressão feita por Jair Bolsonaro sobre o então ministro da Justiça Sergio Moro para mudar o comando da PF bem na época em que o filho, hoje candidato a presidente, era investigado.

Mas os apresentadores queriam sangue, e Flávio Bolsonaro (PL), se riu, não deveria. O último a ser “interrogado” pela dupla do JN é ele. E não há a menor possibilidade de que ele saia de lá sorridente.