Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Floresta Nacional do Tapajós, no Pará

Acaba de chegar ao mundo digital a cartilha “Mercado de Carbono Florestal: um projeto chegou ao território de povos e comunidades tradicionais, como atuar?”.

A obra reúne informações para auxiliar comunidades procuradas por empresas ou órgãos governamentais interessados em implantar projetos de carbono em seus territórios. É um caso clássico de como localidades são afetadas pelas grandes mudanças climáticas e vice-versa. Entre os temas abordados estão as causas da crise climática, a relação entre carbono e floresta, a produção e a mensuração dos créditos e como os agentes podem definir o valor desses créditos.

O termo “crédito de carbono” surgiu em 1997, durante a adoção, guiada pela Organização das Nações Unidas, do chamado Protocolo de Kyoto. Desde então, os países desenvolvidos que assinaram o acordo atuam (ou atuavam) para atingir algumas metas estabelecidas no documento quanto à redução da poluição atmosférica. Quando recebem o crédito de carbono, podem comercializá-lo a países ou a empresas que não atingem suas metas. É uma espécie de sistema de compensação em que o Brasil tem muito a contribuir.

O livro chega em boa hora. O Brasil está hoje no centro de uma corrida por minerais necessários tanto à transição energética quanto à indústria militar. Essa corrida opõe Estados Unidos e China, potências que duelam pelo controle dessas cadeias e tornam os países da região um território estratégico – o que explica a cobiça e os esforços para interferir até nas eleições por aqui.

O desafio, para um país exportador de matérias-primas, é garantir autonomia tecnológica sem ampliar a pressão sobre territórios indígenas, quilombolas, camponeses e tradicionais. Um exemplo é o avanço da exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha. Para Elisangela Soldateli Paim, pesquisadora do Programa Latino-Americano de Clima e Energia da Fundação Rosa Luxemburgo, responsável pela publicação, em vez de transição energética real, assistimos hoje a uma corrida militar associada ao aumento da dependência dos combustíveis fósseis.

A cartilha serve como guia para orientar comunidades e as regras que gerem esse mercado. Explica também mudanças na lei brasileira implementadas a partir de 2024.

O material pode ser baixado em PDF no site da Fundação Rosa Luxemburgo ( aqui).