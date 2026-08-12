Flavio Michelle se encontram em reunião no PL
Guga Noblat (ICL Noticias)
Flavio Michelle se encontram em reunião no PL

Michelle Bolsonaro apareceu ao lado do enteado, Flávio, durante uma reunião com parlamentares do Partido Liberal, nesta terça-feira (11), em Brasília.

Era a primeira vez que eles ficavam lado a lado desde que a ex-primeira-dama decidiu gravar um vídeo de quase 30 minutos dizendo o quanto é humilhada pelos filhos do marido.

Desde então, ela já foi chamada de imatura por outro enteado, Eduardo, e fez pouco caso das tentativas de aproximação de Flávio. 

Deixou o comando do PL Mulher e chegou a declarar que estava tirando o corpo fora da política para cuidar de Jair. Voltou atrás com a candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. E quando gravou um vídeo para a convenção que oficializou a candidatura do Zero Um, na qual falava mais dela do que de outro assunto. Flávio foi citado apenas uma vez.

No PL, não faltava gente pedindo para que ela integrasse a chapa do senador à Presidência. Como vice. Ela não topou. Nenhuma mulher topou. A missão ficou a cargo do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), acusado de estupro de vulnerável.

Com tanto erro na saída da bola, Flávio nunca precisou como agora da madrasta. Nem ele nem o pai, que vê na eleição do filho a única maneira de deixar a prisão logo.

Na reunião, Michelle nem disfarçou qual é o principal projeto da turma: tirar o ex-presidente da prisão e também os golpistas do 8 de janeiro.

Ela, de certa forma, também precisa de Flávio, se quiser que o marido tenha mais o que fazer nos próximos anos do que pedir para trazer água 24/h por dia.

No (re)encontro, Michelle fingiu que nunca expôs nenhum tipo de atrito familiar nas redes. Questionada, minimizou e disse que toda família tem problemas, e que agora é hora de se unir por um projeto maior.

Aplaudiu e foi aplaudida. Flávio sorriu satisfeito. Ela garante que estará com ele na campanha. Com qual nível de vontade ainda não se sabe.

Mas basta ver a cara um do outro, no beijo de despedida, capturada pelo repórter Guga Noblat, do ICL Notícias, para notar que eles ainda não se suportam. Se é que um dia se suportaram.

O abraço de reconciliação é tão real quanto uma nota de R$ 3.

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