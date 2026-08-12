Guga Noblat (ICL Noticias) Flavio Michelle se encontram em reunião no PL

Michelle Bolsonaro apareceu ao lado do enteado, Flávio, durante uma reunião com parlamentares do Partido Liberal, nesta terça-feira (11), em Brasília.

Era a primeira vez que eles ficavam lado a lado desde que a ex-primeira-dama decidiu gravar um vídeo de quase 30 minutos dizendo o quanto é humilhada pelos filhos do marido.

Desde então, ela já foi chamada de imatura por outro enteado, Eduardo, e fez pouco caso das tentativas de aproximação de Flávio.

Deixou o comando do PL Mulher e chegou a declarar que estava tirando o corpo fora da política para cuidar de Jair. Voltou atrás com a candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. E quando gravou um vídeo para a convenção que oficializou a candidatura do Zero Um, na qual falava mais dela do que de outro assunto. Flávio foi citado apenas uma vez.

No PL, não faltava gente pedindo para que ela integrasse a chapa do senador à Presidência. Como vice. Ela não topou. Nenhuma mulher topou. A missão ficou a cargo do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), acusado de estupro de vulnerável.

Com tanto erro na saída da bola, Flávio nunca precisou como agora da madrasta. Nem ele nem o pai, que vê na eleição do filho a única maneira de deixar a prisão logo.

Na reunião, Michelle nem disfarçou qual é o principal projeto da turma: tirar o ex-presidente da prisão e também os golpistas do 8 de janeiro.

Ela, de certa forma, também precisa de Flávio, se quiser que o marido tenha mais o que fazer nos próximos anos do que pedir para trazer água 24/h por dia.

No (re)encontro, Michelle fingiu que nunca expôs nenhum tipo de atrito familiar nas redes. Questionada, minimizou e disse que toda família tem problemas, e que agora é hora de se unir por um projeto maior.

Aplaudiu e foi aplaudida. Flávio sorriu satisfeito. Ela garante que estará com ele na campanha. Com qual nível de vontade ainda não se sabe.

Mas basta ver a cara um do outro, no beijo de despedida, capturada pelo repórter Guga Noblat, do ICL Notícias, para notar que eles ainda não se suportam. Se é que um dia se suportaram.

O abraço de reconciliação é tão real quanto uma nota de R$ 3.