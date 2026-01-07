Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Desfiles do 7 de setembro

Um esquema especial de segurança foi montado para as manifestações do 08 de janeiro, que ocorrem nesta quinta-feira (8) na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

A operação é coordenada pela(SSP/DF) em conjunto com órgãos locais e nacionais, com o objetivo de ampliar o monitoramento, compartilhar informações e intensificar ações preventivas para garantir a tranquilidade do público e a realização do evento, segundo informou o órgão.

Na, a Polícia Militar do DF (PMDF) instalou uma estrutura de comando e controle e reforçou o. Tropas especializadas permanecem em prontidão para eventual acionamento.

A operação prevê intervenções viárias e bloqueios condicionados à avaliação de risco, além da possibilidade de abordagens e revistas de mochilas.

Acesso restrito

O acesso ao local do evento será permitido apenas para pessoas com credenciamento prévio, sendo recomendada a chegada com antecedência.

O isolamento da Esplanada dos Ministérios, sob responsabilidade da PMDF, tem início à 0h01 do dia 08 de janeiro e seguirá até o encerramento dos atos.









Toda a área central de Brasília está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob/SSP-DF), em conjunto com as demais forças de segurança.

As equipes permanecem em prontidão para resposta imediata a qualquer ocorrência. A SSP/DF afirma que seguirá acompanhando o cenário e divulgando novas informações se necessário.