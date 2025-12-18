Reprodução/Instagram Gustavo Feliciano é o novo Ministro do Turismo

Gustavo Feliciano (União Brasil) tomará posse como ministro do Turismo na próxima terça-feira (23), no Palácio do Planalto, em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a saída de Celso Sabino do cargo, confirmada pelo governo nesta quinta-feira (18). As informações são da CNN.

A mudança no comando do Ministério do Turismo ocorre após o União Brasil expulsar Celso Sabino por ele não ter atendido a uma determinação da direção partidária para que filiados deixassem cargos no governo federal.

Após a expulsão, a legenda pediu oficialmente ao Palácio do Planalto a substituição do ministro por um novo nome indicado pelo partido.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a saída de Sabino durante reunião ministerial realizada na quarta-feira (17). A decisão foi tomada dias após o ex-ministro ter sido comunicado que sua permanência no cargo seria considerada infração disciplinar.

Após a confirmação de sua saída, afirmou que retomará o mandato parlamentar e fará pré-campanha ao Senado.

A indicação de Gustavo Feliciano sinaliza a permanência do União Brasil na base do governo federal e reorganiza a composição política do Ministério do Turismo.

Perfil do novo ministro

Filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil) e da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, Gustavo Feliciano foi anunciado, em 2018, como secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do governo da Paraíba, então chefiado por João Azevêdo (PSB).





Nas redes sociais, mantém um perfil discreto, com pouco mais de 3.000 seguidores e menos de 100 publicações no Instagram, concentradas em registros familiares e referências ao período em que atuou como secretário estadual.