Divulgação/Advocacia-Geral da União Jorge Messias é o atual advogado-geral da União

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou nesta quinta-feira (20), um novo ministro para ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal ( STF). A nomeação da vez é de Jorge Messias.

Advogado-geral da União ( AGU), Messias preencherá a vaga de Luís Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente aos 67 anos, embora pudesse permanecer na Corte até os 75 anos.

Ele também será o quinto ministro indicado por Lula, entre os 11 integrantes da atual composição da Corte, caso o Senado aprove a nomeação.

Durante esta quinta-feira, Barroso teceu elogios a indicação e afirmou que está certo que o advogado-geral da União, honrará a Corte.





Outra autoridade que se manifestou parabenizando Messias pela indicação foi André Mendonça, que publicou em sua conta na rede social X (antigo Twitter) o seguinte comentário:

“Parabenizo o Ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos Senadores”.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também se pronunciou nas redes e elogiou a indicação de Messias.

Em publicação no X (antigo Twitter), afirmou: “Cumprimento o Dr. @jorgemessiasagu por sua indicação, pelo presidente @LulaOficial, ao cargo de ministro do STF. Sua sólida formação, sua ampla experiência na Administração Pública e seu compromisso com a democracia o credenciam para o exercício das elevadas funções que lhe foram atribuídas”.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, também comentou sobre a indicação: "Parabéns

@jorgemessiasagu pela indicação para o Supremo Tribunal Federal. Um jurista ético e qualificado para proteger a nossa Constituição. Tenho certeza que fará um grande trabalho como juiz", afirma em uma publicação.



O Deputado Federal, Pedro Campos (PSB), também fez uma publicação comemorando a indicação de Jorge Messias:

"Parabéns ao Ministro Jorge Messias, pela indicação ao Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento a uma trajetória de compromisso com a Justiça e com o país. Entre suas muitas virtudes, estão o profundo conhecimento do Brasil e do Estado brasileiro, a capacidade de fazer valer a Constituição na vida do povo; e o fato de ser pernambucano e torcedor do Sport. Boa sorte na missão!"

O outro lado da moeda

Se de um lado houve grande aprovação com a indicação do nome, do outro também houve quem não gostasse da ideia de Jorge Messias assumir a vaga do Supremo.

Sóstenes Cavalcante (PL), líder do Partido Liberal na Câmara não perdeu a oportunidade de mostrar insatisfação:

“Com a indicação do Jorge Messias para o STF, caso ele seja aprovado pelo Senado, ele tem 45 anos, serão mais 30 anos de um ESQUERDISTA PETISTA, julgando e ATRASANDO o Brasil com seus valores de esquerda!”

O Deputado Federal, Gilson Cardoso Fahur (PSD), mais conhecido como Sargento Fahur, também mostrou indignação com a indicação:

“Lula indica Jorge Messias para o STF. Esse cara tem 45 anos. Ou seja, vai ficar 30 anos votando e defendendo as mesmas merdas que o Lula e a esquerda defendem. Nossa última esperança é o Senado Federal. E você, acredita no Senado?”

Já o Deputado Federal, Carlos Jordy (PL), usou as redes para comentar:

“A AGU se omitiu na fraude do INSS permitindo que aposentados fossem assaltados e ainda blindou Frei Chico, mas mesmo assim Lula indicou Messias para a vaga no supremo. É um tapa na cara do brasileiro!”