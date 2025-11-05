Casa Branca/Reprodução Governo do presidente Donald Trump se solidarizou com a perda dos policiais do RJ

O governo dos Estados Unidos, por meio da Agência Federal de Combate às Drogas (DEA), enviou nesta terça-feira (4) uma carta à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro lamentando as mortes de policiais durante a megaoperação realizada na semana anterior. O governo Trump também se colocou "à disposição" para oferecer apoio nas ações de combate ao tráfico de drogas.

No comunicado, obtido pelo Metrópoles, Washington enaltece a atuação das forças de segurança do Rio e lamenta a morte dos agentes, no que chamou de "no cumprimento do dever". Segundo o portal, o documento é assinado por James Sparks, do setor de Repressão às Drogas do Departamento de Justiça dos EUA.

Mensagem de apoio

O texto enviado para a gestão do governador Cláudio Castro (PL) inicia prestando condolências à perda dos quatro policiais, mortos no confronto com traficantes durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, no último dia 28.

“Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública", diz um trecho da carta.

Em outro parágrafo, a administração norte-americana diz: "nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário", em relação ao combate ao tráfico de drogas.

Megaoperação

Divulgação/PCERJ Polícia Civil identificou os modelos dos 93 fuzis apreendidos





A Operação Contenção mobilizou 2.500 agentes das polícias Civil e Militar com objetivo de desarticular a expansão territorial da facção Comando Vermelho e de prender suas principais lideranças.

Ao todo, 121 pessoas morreram durante a ação, sendo quatro policiais e 117 suspeitos. Foram presos 113 criminosos e apreendidos 93 fuzis.

Após os desdobramentos da megaoperação, Cláudio Castro disse que ia lutar para classificar o Comando Vermelho e outras facções como grupos terroristas, o que tem gerado debates no Congresso.





Leia na íntegra a carta enviada ao governo do Rio de Janeiro

"Prezado Senhor Secretário,

É com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos quatro policiais que tombaram no cumprimento do dever, durante a recente Operação Contenção no Complexo do Alemão.

Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública.

Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário.

Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda.

James Sparks, Drug Enforcement Administration."