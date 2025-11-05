O governo dos Estados Unidos, por meio da Agência Federal de Combate às Drogas (DEA), enviou nesta terça-feira (4) uma carta à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro lamentando as mortes de policiais durante a megaoperação realizada na semana anterior. O governo Trump também se colocou "à disposição" para oferecer apoio nas ações de combate ao tráfico de drogas.
No comunicado, obtido pelo Metrópoles, Washington enaltece a atuação das forças de segurança do Rio e lamenta a morte dos agentes, no que chamou de "no cumprimento do dever". Segundo o portal, o documento é assinado por James Sparks, do setor de Repressão às Drogas do Departamento de Justiça dos EUA.
Mensagem de apoio
O texto enviado para a gestão do governador Cláudio Castro (PL) inicia prestando condolências à perda dos quatro policiais, mortos no confronto com traficantes durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, no último dia 28.
“Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública", diz um trecho da carta.
Em outro parágrafo, a administração norte-americana diz: "nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário", em relação ao combate ao tráfico de drogas.
Megaoperação
A Operação Contenção mobilizou 2.500 agentes das polícias Civil e Militar com objetivo de desarticular a expansão territorial da facção Comando Vermelho e de prender suas principais lideranças.
Ao todo, 121 pessoas morreram durante a ação, sendo quatro policiais e 117 suspeitos. Foram presos 113 criminosos e apreendidos 93 fuzis.
Após os desdobramentos da megaoperação, Cláudio Castro disse que ia lutar para classificar o Comando Vermelho e outras facções como grupos terroristas, o que tem gerado debates no Congresso.
Leia na íntegra a carta enviada ao governo do Rio de Janeiro
"Prezado Senhor Secretário,
É com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos quatro policiais que tombaram no cumprimento do dever, durante a recente Operação Contenção no Complexo do Alemão.
Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública.
Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário.
Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda.
James Sparks, Drug Enforcement Administration."