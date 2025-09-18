Foto: Naian Lucas Lopes/Portal IG Jorge Lima conversou com comerciantes no interior de São Paulo

O secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Jorge Lima, afirmou nesta quinta-feira (18) que torce para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fazer igual Dom Pedro II e declarar a independência de São Paulo do resto do Brasil.

A declaração foi feita durante o evento Coalizão Empresarial, promovido no Centro de Formação de Professores em Pereira Barreto, no interior de São Paulo, no qual o iG esteve presente.

Lima usou o argumento de que o estado arrecada muito, mas recebe pouco em contrapartida do governo federal, porque parte significativa dos recursos é direcionada para outras regiões.

Com o prefeito do município, Dr. Hermínio Barbosa Komatsu (PSB), adotou tom receptivo, assim como com outras autoridades locais, como o vice-prefeito Silvio Luis Cândido (PSB), o presidente da Câmara, Coronel Akira (PL), e vereadores.

Pacto federativo em debate

As críticas do secretário se relacionam ao pacto federativo, modelo que define a distribuição de recursos e responsabilidades entre União, estados e municípios.

Pelo arranjo atual, parte expressiva da arrecadação dos estados, especialmente dos mais ricos, é centralizada pela União e redistribuída para unidades da federação com menor capacidade financeira.

Na visão de políticos paulistas, essa estrutura prejudica São Paulo, que concentra a maior fatia do PIB (Produto Interno Bruto) nacional e responde por alta arrecadação de impostos, mas recebe em troca repasses federais considerados desproporcionais.

Em 2019, o então ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a propor um novo pacto federativo para dar mais autonomia orçamentária a estados e municípios, mas o debate não avançou no Congresso.

Ao vincular a discussão à ideia de independência, Lima reforçou um discurso recorrente em setores políticos de São Paulo, de que a contribuição do estado à União não retorna em investimentos equivalentes.

Falas e posicionamentos

No mesmo evento, o secretário afirmou que não pretende disputar cargos eletivos.

“Eu não sou candidato a nada. Não tenho esse perfil. Admiro quem é, mas não tenho esse dom. No governo, já não tenho paciência. Xingo o Tarcísio, peço para parar de pegar no meu pé. Eu gosto de política pública” , disse, provocando risos da plateia.

Ele também comentou sobre o potencial do país.

“Não conheço um país que tem potencial para ser uma potência, mas não consegue como a gente. O Brasil tem grande potencial, porque temos tudo.”

Lima recorreu ainda a uma anedota para ilustrar seu ponto.

“Eu escutei uma piada, mas acho que é verdade. Falaram para Deus que aqui não tinha terremoto, furacão, água à vontade, comida para todo mundo. Aí Deus falou: ‘Pera aí, que vou mandar um povinho para lá’”.

Em outro momento, defendeu que o Brasil adote estratégias já testadas por outros países.

“Não sou a favor de inventar, sou a favor de copiar. Primeiro copie o líder para chegar em primeiro, depois você inventa.”

Ele também se manifestou sobre programas de transferência de renda.

“Não sou contra qualquer programa social, mas o Bolsa Família condena o cara a ficar naquilo o resto da vida. Isso eu sou contra.”

Na opinião do secretário, o trabalho realizado com o Bolsa Família tem levado milhares de beneficiários a se manterem no programa, sem buscar independência financeira, seja por meio de emprego formal com carteira assinada ou como empreendedores.

Os dados sociais de Pereira Barreto (SP) indicam um avanço na geração de emprego e renda nos últimos meses, refletido no aumento da renda per capita e na redução das pessoas em situação de pobreza.

Entre agosto e dezembro, o número de famílias em situação de pobreza caiu de 1.143 para 1.075, uma redução de 6%, enquanto a quantidade de pessoas nessa condição diminuiu 5%, passando de 2.666 para 2.533.

Paralelamente, houve um aumento expressivo das famílias e pessoas com renda per capita mensal acima de meio salário mínimo - cresceram 9,8% e 9,1%, respectivamente, demonstrando que mais cidadãos conseguiram melhorar sua condição econômica.

Ao mesmo tempo, o número de beneficiários do Bolsa Família também apresentou queda, com 10% menos famílias e 10,5% menos pessoas cadastradas em dezembro em comparação a agosto.

Essa redução indica que uma parcela da população deixou de depender do programa graças à melhora da renda própria, reforçando a percepção de que houve geração de emprego e oportunidades no município.

Os dados mostram que, ao contrário do que o secretário sugere, os benefícios sociais não apenas oferecem amparo, mas também refletem, de forma transparente, a evolução econômica local e o progresso de muitas famílias para fora da linha da pobreza.

Palestra em Pereira Barreto (SP)

O encontro em Pereira Barreto (SP) reuniu autoridades municipais, empresários, representantes de entidades e moradores da cidade. O evento destacou estratégias de desenvolvimento econômico local, com ênfase no turismo. Lima afirmou que o setor deve ser visto como estratégico, capaz de impulsionar negócios e gerar empregos.

O secretário disse que empresários precisam investir continuamente em suas empresas e na capacitação de suas equipes, destacando ainda a importância de acompanhar mudanças de mercado. Para ele, a presença digital e o uso das redes sociais são hoje elementos indispensáveis para a competitividade.

Ele também citou a praia municipal e a limpeza da cidade como diferenciais, afirmando que Pereira Barreto (SP) se destaca em comparação a outros municípios.