STF Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão





O ex-ministro da Economia Pedro Malan costumava dizer que no Brasil até o passado é incerto.

Não se sabe em que momento do passado ele disse isso. Não se sabe sequer se a máxima, muito usada nos corredores de Brasília, foi de fato criada por ele.

No Brasil até a autoria dos ditados sobre o passado é incerta. Que dirá o futuro.

Nesta quinta-feira (11), Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado no país. Um dia depois, não tem analista sério capaz de cravar que a sentença liquidou politicamente o ex-presidente.

A conversão do presidente Lula (PT), preso em 2018 e eleito para um terceiro mandato quatro anos depois, é a maior sombra sobre qualquer cenário político hoje de médio prazo.

O voto isolado de Luiz Fux em um julgamento que terminou 4 a 1 em favor da condenação dos réu na Primeira Turma do Supremo deu pano para as mangas de uma confecção inteira da temporada primavera/verão bolsonarista. Tanto jurídica quanto politicamente.

Os advogados dos réus usarão o discurso de 12 horas do ministro para embasar o que disseram nas alegações finais e tirar os clientes da alçada da Primeira Turma.

Enquanto isso, cortes da leitura já são usados na disputa política para ilustrar a narrativa (furada) segundo a qual Bolsonaro estaria hoje livre se no caminho não estivessem tantos ministros indicados à Corte pelos governos petistas, como Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula, e Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente. (Por ironia, Alexandre de Moraes é uma indicação da safra Michel Temer).

Bolsonaro e companhia não serão presos agora.

As defesas vão esticar o período de recursos o quanto puderem. E, quanto mais perto das eleições de 2026, melhor para eles. Estamos a menos de um ano da disputa.

Em prisão domiciliar preventiva, Bolsonaro acompanha com atenção e interesse próprio a mobilização dos apoiadores no Congresso pela aprovação da anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Ela pode alcançar ou não o ex-presidente. Mas já é um fator de desgaste para a base governista, desfalcada de dois dois maiores partidos do Centrão (o Progressistas e o União Brasil) e refém de uma negociação que envolve o projeto de Isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil – um troféu que Lula pretende usar na disputa presidencial do ano que vem.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já foi avisado de que o Centrão só vai abraçar a causa se a anistia for colocada em votação (se for, será uma lavada, já que Bolsonaro controla hoje cerca de 300 dos 513 votos da Câmara).

O governo ou cede ou se enfraquece.

Aqui e ali já há sinais de que o Planalto topa perder os anéis para ficar com os dedos.

Nessa, Bolsonaro pode cumprir um tempo bem menor de prisão do que as quase três décadas impostas pelo STF. Desde que se mantenha fora do jogo em 2026.

A concessão resolve os problemas em parte.

Tratado, pelos fãs, como mártir e perseguido, Bolsonaro será ainda o grande cabo eleitoral da extrema direita no ano que vem. O objetivo final é destronar Lula e eleger o maior número possível de senadores.

Com isso, Bolsonaro conseguiria amarrar o fiador de um indulto presidencial, numa ponta, e um risco real, na outra, de transformar o Senado em um moedor de ministros do Supremo. É lá que eles são sabatinados. E é lá que podem sofrer impeachment, o que hoje ainda é inviável.

Lula chegará a 2026 com as bases políticas dinamitadas pelas pautas-bomba montadas pela oposição e os detratores do centrão no campo da economia.

Tudo isso em um ambiente externo tensionado pelas sanções econômicas de Donald Trump – tão pouco inofensivas que parecem capazes de fazer juiz virar casaca para não ser alcançado pela Magnitsky.

Em 2019, Lula voltou ao jogo com as revelações, espalhadas pelo hacker de Araraquara, Walter Delgatti Neto, de que procuradores da Lava Jato batiam bola com o juiz da causa, Sergio Moro, fora dos autos. Mas foi o entendimento do Supremo sobre prisão em segunda instância que alterou a rota para 2022. E permitiu a reabilitação política e eleitoral de Lula num momento em que defender a Lava Jato já era mais feio do que bater na mãe.

Bolsonaro precisaria de um escândalo parecido para chamar de seu. E de algumas mudanças de entendimento na Suprema Corte – não por acaso, um dos pedidos de resgate dos amotinados do Parlamento, na volta do recesso, era o fim do foro privilegiado para ex-presidentes.

Bolsonaro já demonstrou que não tem a resiliência emocional do sucessor diante do risco de ser preso. Mas, se não fugir, tem uma jornada de heroi encaminhada caso os ventos políticos alterem as rotas do Judiciário e vice-versa.

O futuro é incerto. O passado que o levou até a cadeia também. Por isso o Brasil ainda não tem um filme como "Argentina 1985", sobre a punição dos ditadores do país vizinho, para chamar de seu.

*Este texto não reflete necessariamente a opinião do Portal iG