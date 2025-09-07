Reprodução Cristina Graeml tirou foto com Luxemburgo

A pré-candidata ao Senado pelo Paraná, Cristina Graeml (Podemos), apagou de suas redes sociais um vídeo no qual aparecia ao lado do ex-técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, atual pré-candidato ao Senado pelo Tocantins.

Nas imagens, ela chamava Luxemburgo de colega e destacava sua participação na disputa eleitoral.

"Pessoalmente, eu não conhecia o histórico ideológico do ex-técnico da Seleção. Com respeito, gravei vídeo e tirei fotos. Quando soube, por meio de vocês, que ele havia se referido de maneira desrespeitosa ao ex-presidente Bolsonaro em 2022, ao declarar apoio a Lula, optei por apagar o vídeo e as fotos, justamente para não deixar dúvidas quanto à minha postura."

A gravação foi feita em Santa Catarina, durante um encontro estadual do Podemos. Graeml afirmou que participou como representante do partido no Paraná, enquanto Luxemburgo esteve presente como pré-candidato pelo Tocantins.

Ambos, segundo ela, foram convidados para reuniões do partido que incluíram almoço na residência do governador Jorginho Mello (PL) e evento na Assembleia Legislativa.

Após críticas, Cristina declarou que desconhecia o histórico político de Luxemburgo, que em 2022 declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e classificou Jair Bolsonaro (PL) como sociopata. A pré-candidata afirmou que decidiu excluir o material para evitar dúvidas sobre sua posição política.





Cristina falou sobre fake news

Reprodução/Instagram Cristina Graeml é apoiadora do ex-presidente Bolsonaro

Em vídeo posterior, ela disse que a repercussão sobre a gravação se tratava de “fake news” e relatou que sempre manteve coerência em sua atuação.

"Peço que sempre olhem para a coerência do meu discurso e da minha trajetória. No meu passado não existe uma única mancha que possa me associar ao que estão tentando ligar agora ao meu nome” , relatou.

Graeml também afirmou que tomará medidas judiciais contra adversários e perfis que, segundo ela, teriam utilizado o episódio para difamá-la e a pessoas próximas.

"Quanto ao vereador que me difamou e também tentou difamar meu marido, a conversa será na Justiça. Calúnia, injúria e difamação são crimes previstos no Código Penal. O mesmo digo em relação aos perfis '15 Curitiba' e 'República de Curitiba', que fingem ser de direita e vivem me atacando desde a campanha municipal, difamando a mim e a pessoas próximas. Não sei a mando de quem atuam, mas é importante que vocês saibam: esses perfis não representam a direita e têm algum interesse em dividir o nosso campo político."

Luxemburgo, além do histórico de apoio a Lula, foi pré-candidato ao Senado pelo PSB em 2022, mas sua candidatura não foi adiante após divergências internas. Atualmente, disputa pelo Podemos no Tocantins.

Já Cristina concorreu ao cargo de prefeita de Curitiba em 2024, mas perdeu para Eduardo Pimentel (PSD) por 58% a 42%.