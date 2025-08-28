Divulgação: Mateus Fonseca/Governo-ES Governador Renato Casagrande conversou com policiais

O governo do Espírito Santo autorizou a abertura de concurso público para a contratação de 1.000 soldados combatentes da Polícia Militar. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (28) pelo governador Renato Casagrande(PSB), durante a solenidade que marcou o início do Estágio Profissional Supervisionado de 991 alunos-soldados do Curso de Formação, em Cariacica.

Segundo o governador, a iniciativa faz parte do programa Estado Presente em Defesa da Vida e integra a maior reestruturação já realizada na corporação.

Casagrande destacou que, em novembro, os atuais alunos devem concluir o curso de formação, enquanto outra turma, com 650 candidatos, será iniciada.

O vice-governador Ricardo Ferraço, responsável pela coordenação do programa Estado Presente, afirmou que a ampliação do efetivo é voltada ao reforço do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública.

O edital do concurso está previsto para ser publicado ainda em 2025, de acordo com o Plano de Contratações Anual da Polícia Militar e a proposta de Lei Orçamentária Anual do Estado. A definição da banca organizadora segue em andamento.





Regras e requisitos

Os candidatos deverão ter ensino médio completo, idade entre 18 e 28 anos na data da inscrição e carteira de habilitação a partir da categoria B.

Pessoas com tatuagens que façam apologia à violência, discriminação, ideologias extremistas ou contenham ofensas às Forças Armadas serão consideradas inaptas. Para a avaliação, homens deverão usar sunga de natação e mulheres, biquíni.

Etapas previstas

Com base no concurso realizado em 2022, a seleção deverá incluir até oito fases:

Aferição de idade; prova objetiva e redação;

Procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros ou indígenas;

Teste de aptidão física; avaliação psicológica; exames de saúde e toxicológico;

Entrega de documentação;

E curso de formação de soldados, com estágio supervisionado ao final.

A prova objetiva aplicada no concurso anterior contou com 80 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, História e Geografia, incluindo conteúdos específicos do Espírito Santo. A redação teve valor de 40 pontos.

Durante o curso de formação, os alunos-soldados receberam R$ 1.505,96 no certame anterior. Após a formatura, o salário para soldado combatente foi de R$ 3.735,79, além de auxílio-alimentação de R$ 300. Esses valores serão atualizados com o reajuste de 4,5% aprovado para 2025.

Cronograma e perspectiva

Reprodução Polícia militar





Os aprovados devem iniciar o curso de formação entre 2026 e 2027, com estágio supervisionado em batalhões e companhias da Grande Vitória. A formação tem duração aproximada de 360 horas.

No concurso de 2022, foram ofertadas 1.052 vagas e registradas 33 mil inscrições, indicando alta concorrência. Desde 2019, o governo estadual prevê a incorporação de 2.650 novos soldados até 2026.

Além da Polícia Militar, estão previstos para 2025 concursos para a Polícia Penal (600 vagas), Polícia Civil (1.052 vagas), Iases (1.026 vagas) e área da Saúde, por meio do Inova Capixaba.