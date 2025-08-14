Reprodução Criado em 2018, o Pacto é um plano municipal que integra ações de prevenção, policiamento, justiça, convivência comunitária e ação territorial

A Prefeitura de Niterói iniciou nesta terça-feira (12) uma série de plenárias populares e encontros temáticos para definir o novo ciclo do Pacto Niterói Contra a Violência, que abrangerá o período de 2025 a 2030.

O objetivo é ouvir moradores, profissionais de segurança e especialistas para estabelecer diretrizes em segurança pública e cultura de paz na cidade.

Criado em 2018, o Pacto é um plano municipal que integra ações de prevenção, policiamento, justiça, convivência comunitária e ação territorial.

Entre 2018 e 2024, a Prefeitura investiu mais de R$ 820 milhões em 18 projetos e beneficiou mais de 50 mil jovens com iniciativas de capacitação e esporte, como Território da Juventude, Niterói Jovem EcoSocial, Programa Aprendiz Musical e Espaço Nova Geração.

Reprodução O primeiro ciclo do Pacto registrou queda nos principais indicadores de criminalidade





O primeiro ciclo do Pacto registrou queda nos principais indicadores de criminalidade, segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) apresentados pelo especialista Alberto Kopittke, do Instituto Cidade Segura: homicídios caíram 67,86%; roubos de rua, 75,89%; roubos de veículos, 84,68%; e roubos a comércios, 84,65%.

Entre as medidas de segurança, a Prefeitura aumentou o efetivo da Guarda Municipal de 300 para 710 agentes, implantou o CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) com 522 dispositivos de monitoramento, cercamento eletrônico em 38 portais de entrada e saída da cidade, além de criar parcerias com as polícias Militar, Civil, Rodoviária e Federal.

Desde 2019, mais de 630 veículos suspeitos foram recuperados com o auxílio desses sistemas.

O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, destacou a integração entre forças de segurança e a implementação de tecnologia, incluindo o ShotSpotter, sistema que envia dados em tempo real sobre disparos de arma de fogo ao CISP, utilizado em zonas Norte e Sul.

Reprodução Desde 2019, mais de 630 veículos suspeitos foram recuperados com o auxílio desses sistemas





O Gabinete de Gestão Integrada Municipal atua na interface entre as forças federais, estaduais e municipais, coordenando ações preventivas e de inteligência.

A nova fase do Pacto será organizada em plenárias regionais nas áreas Norte, Sul, Centro, Região Oceânica e Pendotiba, além de encontros temáticos sobre Juventude, Urbanismo Social, Tecnologia, Policiamento e Mediação de Conflitos.

O cronograma inclui audiências com empresários, representantes da educação, lideranças religiosas e especialistas em segurança, até o lançamento oficial do ciclo em 7 de outubro no Teatro Municipal.

O componente social do programa oferece cursos com bolsa-auxílio, transporte e alimentação para jovens de baixa renda, permitindo que participantes se dediquem à formação profissional sem interromper a fonte de renda familiar.

Um exemplo é o de um jovem que se formou em pizzaiolo, recebeu R$ 700 mensais de ajuda de custo e abriu uma pequena pizzaria após concluir o curso, saindo da comunidade onde morava.





A coordenadora executiva do Pacto, Maria das Graças Silva Raphael, explicou que as ações sociais, como a Escola da Família, a Escola da Paz, o Espaço do Contraturno Escolar e o Eco-social, atuam em diferentes territórios para promover educação, cultura e integração social.

Projetos urbanos, culturais e esportivos foram implementados em bairros como Viradouro, incluindo quadras, campos e plataformas digitais, com participação ativa da sociedade civil e integração de 13 secretarias municipais.

Mais informações sobre o programa e o calendário de plenárias estão disponíveis no site oficial do Pacto: pactocontraaviolencia.niteroi.rj.gov.br.