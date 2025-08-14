Divulgação Cena do filme "No céu da pátria nesse instante"

Quando decidiu fazer um filme sobre as eleições de 2022 a cineasta Sandra Kogut, assim como qualquer brasileiro ou brasileira, não sabia exatamente o que iria acontecer ao final da disputa presidencial mais acirrada desde a redemocratização.

A tensão era evidente. Tanto entre os candidatos quanto nas trincheiras de suas bases eleitorais em que os rivais não se aproximavam – ou, quando isso acontecia, saía faísca. Em alguns casos, resultando em morte, como aconteceu na festa de aniversário de um guarda municipal petista assassinado a tiros por um policial bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR), logo no início da campanha.

“Eu não sabia o que ia acontecer, mas sabia que seria muito importante”, diz a diretora em uma entrevista ao portal iG por videochamada. “Eu tinha a sensação de que a gente vivia capturado, preso num eterno presente. As notícias eram tão absurdas e tão impressionantes que elas constantemente se apagavam. O escândalo da semana fazia você se esquecer o da semana passada, e assim sucessivamente. Eu quis fazer um filme sobre essa situação.”

O resultado é o documentário “No céu na pátria nesse instante”, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (14).

O filme começa pelo fim: as imagens dos ataques às sedes dos três Poderes em 8 de janeiro de 2023, com registros inéditos da invasão, acompanhada por um cinegrafista da equipe infiltrado na rebelião.

Dali em diante, Kogut volta no tempo e mostra o que levou àquele desfecho. Faz isso acompanhando a rotina de eleitores, candidatos e representantes da Justiça Eleitoral durante os meses que antecederam a eleição. Entre eles uma família bolsonarista do interior do Paraná que se engajou de cabeça na campanha pela reeleição do então presidente – e que, apresentados ao público, não parecem tão violentos quanto o discurso que incorporaram como esponjas de um ambiente político contaminado, a começar pela igreja.

“Eu nunca tinha feito um filme em que todos estavam tão diretamente envolvidos com o assunto do filme. Dos personagens à própria equipe, com todos os medos e desconfianças que aquela eleição envolveu. Todos eram cidadãos, todos iam votar, e todo mundo tinha o seu lado definido. É um filme sobre um momento em que as pessoas têm dificuldades de se comunicar.”

Segundo ela, o fato de ter filmado ao longo de um ano inteiro foi muito importante para construir uma relação de confiança com pessoas diferentes em lugares diferentes. “A gente precisa olhar para o que está acontecendo. As pessoas que estão falando aquilo que não concordamos existem e é preciso mostrar o lado humano delas, com muita conversa e muito cuidado para não demonizar ninguém.”

Ainda assim, quem assiste ao documentário entende como aquele tecido social brasileiro foi marinado em álcool antes de explodir.

Nunca antes o processo eleitoral foi tão atacado como em 2022. Tanto que, durante as filmagens, Kogut se perguntava se a eleição, de fato, aconteceria. E, se sim, quando (e não se) haveria uma tentativa de golpe. Não foi na posse de Lula (PT), como muitos apostavam, mas na semana seguinte, quando acampados em frente aos quarteis saíram às ruas e tentaram tomar o poder à força.

“O 8 de janeiro materializou tudo aquilo que as pessoas tinham medo. E me fez repensar o filme. Ele já não era sobre a tensão do que poderia acontecer. E sim ‘como é que a gente chegou aqui?’”

A erosão democrática, depois daquele dia, já não estava nas entrelinhas. E segue assim ainda hoje: um presente contínuo de uma tentativa de golpe que jamais cessou. Ele opera com base na erosão da confiança nas instituições democráticas, agora atacadas por um dos filhos de Jair Bolsonaro (PL) em conluio com o governo dos Estados Unidos.

Por isso, segundo a diretora, lançar um filme sobre as eleições de 2022 agora faz tanto sentido. “Estamos em um momento interessantíssimo porque a eleição de 2022 está um pouco para trás, e algumas coisas as pessoas já esqueceram. Ao mesmo tempo estão presentes e as eleições de 2026 estão ali batendo na porta, dominando o debate público.”

“No céu da pátria nesse instante” tem distribuição da O2 Play e da Lira Filmes e está em cartaz em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Guaxupé, Maceió, Manaus, Niterói, Petrópolis, Porto Alegre, Recife, Salvador e Vitória.

