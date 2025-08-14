Reprodução/redes sociais Jéssica Cormick atuou 20 anos como sargento da PM

A vice-prefeita do município paulista de São Bernardo do Campo, Jéssica Cormick (Avante), assume o comando da cidade paulista nesta quinta-feira (14), após o afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos). Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, no mesmo dia, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e corrupção na administração municipal.

Cormick tem 38 anos e é sargento da Polícia Militar de São Paulo desde 2005. Foi eleita vice-prefeita nas eleições municipais de 2024, em sua primeira disputa a um cargo eletivo.

Especialista em policiamento ostensivo

Com 20 anos de atuação como sargento da PM, a prefeita interina se especializou em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, segundo informações do portal do Executivo municipal.

Jéssica Cormick é casada com um também sargento da PM, Éder, e é mãe de uma menina de 12 anos. Em seu perfil na página da prefeitura, consta especializações em gestão pública e em direitos humanos.

Ela se afastou da corporação ano passado após receber um convite do então candidato a prefeito Marcelo Lima para compor a chapa como vice-prefeita. Após ser eleita, Jéssica ocupou o primeiro cargo eletivo da vida.

Afastamento do prefeito

Divulgação/Prefeitura de São Bernardo do Campo Esse é o primeiro cargo político de Jéssica Cormick





Marcelo Lima (Podemos) foi alvo de ação da PF que também prendeu o empresário Edmilson Carvalho, sócio de uma empresa que presta serviços para a prefeitura, e Antonio Rene da Silva, diretor de departamento na Secretaria de Coordenação Governamental.

As investigações começaram no mês passado, quando a polícia encontrou R$ 14 milhões com um servidor identificado como operador financeiro do prefeito. De acordo com a PF, há indícios de corrupção e pagamento de propina em contratos nas áreas de obras, saúde e manutenção.





A corporação chegou a solicitar a prisão de Lima, mas o pedido foi negado pela Justiça. O prefeito foi afastado do cargo e obrigado a usar tornozeleira eletrônica, que será instalada após o cumprimento dos mandados de busca.